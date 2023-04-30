https://uz.sputniknews.ru/20230430/ssha-ukraina-kontrnastuplyeniya-poslyedstviya-strax-34452858.html
В США испугались последствий украинского контрнаступления
В США испугались последствий украинского контрнаступления
NYT: измотанные украинские военные вряд ли способны на контрнаступление
2023-04-30T12:59+0500
2023-04-30T12:59+0500
2023-04-30T12:59+0500
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Контрнаступление Украины вряд ли закончится успехом, сообщает РИА Новости со ссылкой на обозревателя New York Times Майкла Швирца.В качестве аргумента он привел слова американских официальных лиц о том, что значительные изменения на поле боя в результате украинского контрнаступления маловероятны, а также напомнил, что у ВСУ сокращаются запасы оружия.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания, учитывая их при планировании спецоперации.Читайте также: США требуют от Зеленского невозможного
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сша украина россия политика в мире
сша украина россия политика в мире
В США испугались последствий украинского контрнаступления
NYT: измотанные украинские военные вряд ли способны на контрнаступление.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik
. Контрнаступление Украины вряд ли закончится успехом, сообщает РИА Новости
со ссылкой на обозревателя New York Times Майкла Швирца.
"Боевые задачи пугают. Для успеха Украине потребуется преодолеть хорошо укрепленные за десять месяцев российские рубежи, но также и недостатки своей армии", — заявил журналист.
В качестве аргумента он привел слова американских официальных лиц о том, что значительные изменения на поле боя в результате украинского контрнаступления маловероятны, а также напомнил, что у ВСУ сокращаются запасы оружия.
"После 14 месяцев непрекращающихся боев украинские солдаты измотаны", — заключил Швирц.
В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания, учитывая их при планировании спецоперации.