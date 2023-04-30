https://uz.sputniknews.ru/20230430/ssha-ukraina-kontrnastuplyeniya-poslyedstviya-strax-34452858.html

В США испугались последствий украинского контрнаступления

В США испугались последствий украинского контрнаступления

NYT: измотанные украинские военные вряд ли способны на контрнаступление

2023-04-30T12:59+0500

2023-04-30T12:59+0500

2023-04-30T12:59+0500

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Контрнаступление Украины вряд ли закончится успехом, сообщает РИА Новости со ссылкой на обозревателя New York Times Майкла Швирца.В качестве аргумента он привел слова американских официальных лиц о том, что значительные изменения на поле боя в результате украинского контрнаступления маловероятны, а также напомнил, что у ВСУ сокращаются запасы оружия.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания, учитывая их при планировании спецоперации.Читайте также: США требуют от Зеленского невозможного

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