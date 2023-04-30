https://uz.sputniknews.ru/20230430/tanzila-narbaeva-progolosovala-na-referendume--34440015.html
Танзила Нарбаева проголосовала на референдуме
Танзила Нарбаева проголосовала на референдуме
Глава Сената Олий Мажлиса отдала свой голос на референдуме.
2023-04-30T11:32+0500
2023-04-30T11:32+0500
2023-04-30T11:41+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
политика
голосование
узбекистан
танзила нарбаева
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева проголосовала на референдуме по дополнениям к конституции, передает корреспондент Sputnik.Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституции. Голосование продлится до 20.00.Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет – по два участка в каждом из районов и городов республики.За выборами наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Читайте также:На референдуме проголосовал муфтий Узбекистана
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в узбекистане открыли участки для голосования в узбекистане стартовал референдум по конституции референдум по конституции поправки к конституции новости новость референдум 2023 председатель сената олий мажлиса узбекистана танзила нарбаева
в узбекистане открыли участки для голосования в узбекистане стартовал референдум по конституции референдум по конституции поправки к конституции новости новость референдум 2023 председатель сената олий мажлиса узбекистана танзила нарбаева
Танзила Нарбаева проголосовала на референдуме
11:32 30.04.2023 (обновлено: 11:41 30.04.2023)
Глава Сената Олий Мажлиса отдала свой голос на референдуме. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева проголосовала на референдуме по дополнениям к конституции, передает корреспондент Sputnik.
Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституции. Голосование продлится до 20.00.
Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.
Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.
В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет – по два участка в каждом из районов и городов республики.
За выборами наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.