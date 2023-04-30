https://uz.sputniknews.ru/20230430/tatyana-karimova-referendum-2023-golosovanie--34456153.html

Татьяна Каримова проголосовала на референдуме — фото

Татьяна Каримова проголосовала на референдуме — фото

Супруга Ислама Каримова проголосовала на референдуме.

2023-04-30T13:25+0500

2023-04-30T13:25+0500

2023-04-30T14:20+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

политика

татьяна каримова

голосование

конституция

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Жена первого президента Узбекистана Ислама Каримова Татьяна проголосовала на референдуме по конституции в новой редакции.В соцсети Каримова поделилась фотографиями с участка голосования. Компанию ей составила внучка Марьям Тиллаева.Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституции. Голосование продлится до 20.00.Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет – по два участка в каждом из районов и городов республики.За референдумом наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Читайте также:На референдуме проголосовал муфтий Узбекистана

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