https://uz.sputniknews.ru/20230430/tsik-rossii-nabludateli-referendum-34471721.html

Наблюдатели от ЦИК РФ оценили активность избирателей на референдуме

Наблюдатели от ЦИК РФ оценили активность избирателей на референдуме

Члены Центральной избирательной комиссии России рассказали о ходе голосования в Узбекистане.

2023-04-30T15:53+0500

2023-04-30T15:53+0500

2023-04-30T17:02+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

референдум

голосование

россия

цик рф

наблюдатели

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ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Граждане Узбекистана проявляют высокую активность на референдуме, сообщили представители Центральной избирательной комиссии России, наблюдающие за ходом голосования. Она посетила шесть участков и окружную комиссию. Бударина отметила, что на участках много наблюдателей, как непосредственно из Узбекистана, так и международных, а также представители средств массовой информации. По его словам, применение этой технологии станет серьезным инструментом борьбы с многократным голосованием. Напомним, в настоящее время в Узбекистане проходит референдум по новой редакции Конституции. Голосование продлится до 20.00. Ожидается, что в голосовании примут участие около 20 млн граждан, имеющих право голоса.Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет — по два участка в каждом из районов и городов республики.По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах. В России действует семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За рубежом проголосуют почти 308 тыс. граждан республики.За голосованием наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Читайте также: Эта система удивила всех наблюдателей за референдумом в Узбекистане — фото, видео

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