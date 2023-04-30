https://uz.sputniknews.ru/20230430/tsik-rossii-nabludateli-referendum-34471721.html
Наблюдатели от ЦИК РФ оценили активность избирателей на референдуме
Наблюдатели от ЦИК РФ оценили активность избирателей на референдуме
Члены Центральной избирательной комиссии России рассказали о ходе голосования в Узбекистане.
2023-04-30T15:53+0500
2023-04-30T15:53+0500
2023-04-30T17:02+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
референдум
голосование
россия
цик рф
наблюдатели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1e/34425066_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_2d6cf408b6c78be3d9d9593b41a731ea.jpg
ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Граждане Узбекистана проявляют высокую активность на референдуме, сообщили представители Центральной избирательной комиссии России, наблюдающие за ходом голосования. Она посетила шесть участков и окружную комиссию. Бударина отметила, что на участках много наблюдателей, как непосредственно из Узбекистана, так и международных, а также представители средств массовой информации. По его словам, применение этой технологии станет серьезным инструментом борьбы с многократным голосованием. Напомним, в настоящее время в Узбекистане проходит референдум по новой редакции Конституции. Голосование продлится до 20.00. Ожидается, что в голосовании примут участие около 20 млн граждан, имеющих право голоса.Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет — по два участка в каждом из районов и городов республики.По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах. В России действует семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За рубежом проголосуют почти 308 тыс. граждан республики.За голосованием наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Читайте также: Эта система удивила всех наблюдателей за референдумом в Узбекистане — фото, видео
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1e/34425066_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_298e35bd027f7ccb42a1742df115bace.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан референдум новая редакция конституции голосование наблюдатели цик россии
узбекистан референдум новая редакция конституции голосование наблюдатели цик россии
Наблюдатели от ЦИК РФ оценили активность избирателей на референдуме
15:53 30.04.2023 (обновлено: 17:02 30.04.2023)
Члены Центральной избирательной комиссии России рассказали о ходе голосования в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Граждане Узбекистана проявляют высокую активность на референдуме, сообщили представители Центральной избирательной комиссии России, наблюдающие за ходом голосования.
"Можно отметить высокую активность граждан при голосовании, начиная уже с раннего утра. Внимание уделяется информированию участников голосования — на всех участках размещены информационные материалы, текст проекта Конституции Республики Узбекистан, в том числе на русском языке", — рассказала секретарь ЦИК Наталья Бударина.
Она посетила шесть участков и окружную комиссию. Бударина отметила, что на участках много наблюдателей, как непосредственно из Узбекистана, так и международных, а также представители средств массовой информации.
"На избирательных участках впервые используют биометрию для цифровой идентификации избирателей. По замыслу ЦИК Узбекистана, биометрические данные сделают проще работу членов комиссии при определении активного избирательного права и минимизируют человеческий фактор", — сказал член ЦИК РФ Антон Лопатин, который посетил пять участков.
По его словам, применение этой технологии станет серьезным инструментом борьбы с многократным голосованием.
"Пока эта новация — эксперимент и применяется не на всех участках, но в скором будущем может стать стандартом проведения выборов и референдумов", — подчеркнул он.
Напомним, в настоящее время в Узбекистане проходит референдум по новой редакции Конституции. Голосование продлится до 20.00. Ожидается, что в голосовании примут участие около 20 млн граждан, имеющих право голоса.
Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.
Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.
В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет — по два участка в каждом из районов и городов республики.
По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах. В России действует семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За рубежом проголосуют почти 308 тыс. граждан республики.
За голосованием наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.