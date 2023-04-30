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Референдум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас
Референдум по проекту конституции инфографика заглушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Референдум по изменению Конституции Узбекистана — 2023
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230430/sistyema-uzbyekistan-udivlyeniye-nablyudatyeli-ryefyeryendum-34466585.html
Эта система удивила всех наблюдателей за референдумом в Узбекистане — фото, видео
Эта система удивила всех наблюдателей за референдумом в Узбекистане — фото, видео
На 4 участках по референдуму в Ташкенте установили систему биометрической идентификации
2023-04-30T15:29+0500
2023-04-30T15:34+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
референдум
конституция
голосование
изменения
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Сегодня проходит референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана. На 4 участках по референдуму в Ташкенте установили систему биометрической идентификации. Корреспондент Sputnik побывал на одном из них — 371-м.Как мы рассказывали ранее, ЦИК в тестовом режиме использует систему для прозрачности и ускорения процесса голосования. Для этого применяют считыватель паспорта и веб-камеру для идентификации лица.Напомним, проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.Голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию продлится до 20.00.Читайте также:
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узбекистан референдум конституция изменения дополнения голосование ташкент система биометрическая идентификация
узбекистан референдум конституция изменения дополнения голосование ташкент система биометрическая идентификация

Эта система удивила всех наблюдателей за референдумом в Узбекистане — фото, видео

15:29 30.04.2023 (обновлено: 15:34 30.04.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровНа 4 участках по референдуму в Ташкенте установлена система биометрической идентификации
На 4 участках по референдуму в Ташкенте установлена система биометрической идентификации - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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На 4 участках по референдуму в Ташкенте установили систему биометрической идентификации.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Сегодня проходит референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана. На 4 участках по референдуму в Ташкенте установили систему биометрической идентификации. Корреспондент Sputnik побывал на одном из них — 371-м.
Как мы рассказывали ранее, ЦИК в тестовом режиме использует систему для прозрачности и ускорения процесса голосования. Для этого применяют считыватель паспорта и веб-камеру для идентификации лица.
© Sputnik/Рамиз БахтияровНа 4 участках по референдуму в Ташкенте установлена система биометрической идентификации
На 4 участках по референдуму в Ташкенте установлена система биометрической идентификации - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
На 4 участках по референдуму в Ташкенте установлена система биометрической идентификации
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik На 4 участках по референдуму в Ташкенте установлена система биометрической идентификации
 На 4 участках по референдуму в Ташкенте установлена система биометрической идентификации - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
На 4 участках по референдуму в Ташкенте установлена система биометрической идентификации
© Sputnik
Напомним, проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.
Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.
Голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию продлится до 20.00.
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Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан в посольстве Узбекистана в Москве 30 апреля 2023 года. Информационная брошюра. - Sputnik УзбекистанРеферендум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас07:50
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