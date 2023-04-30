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Сборная Узбекистана завоевала медали на ЧА по гребле
Сборная Узбекистана завоевала медали на ЧА по гребле
По итогам очередного дня континентального первенства по гребле на байдарках и каноэ у сборной республики более двух десятков медалей.
2023-04-30T09:03+0500
2023-04-30T09:03+0500
узбекистан
сборная узбекистана
чемпионат азии
спортсмен
медали
спорт
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Подвели итоги очередного дня чемпионата Азии. На соревнованиях гребцы Узбекистана завоевали 10 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград, сообщает Национальный Олимпийский комитет.Золото:Серебро:Бронза:Напомним, в чемпионате принимают участие более 500 спортсменов из 40 стран Азии.Читайте также: Сколько медалей у легкоатлетов Узбекистана на ЧА
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узбекистан чемпионат азии спортсмен медали спорт
узбекистан чемпионат азии спортсмен медали спорт

Сборная Узбекистана завоевала медали на ЧА по гребле

09:03 30.04.2023
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУ сборной Узбекистана 23 медали в очередной день ЧА по гребле
У сборной Узбекистана 23 медали в очередной день ЧА по гребле - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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По итогам очередного дня континентального первенства по гребле на байдарках и каноэ у сборной республики более двух десятков медалей.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Подвели итоги очередного дня чемпионата Азии. На соревнованиях гребцы Узбекистана завоевали 10 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград, сообщает Национальный Олимпийский комитет.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУ сборной Узбекистана 23 медали в очередной день ЧА по гребле
У сборной Узбекистана 23 медали в очередной день ЧА по гребле - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
У сборной Узбекистана 23 медали в очередной день ЧА по гребле
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Золото:
С2 500 м: Заррух Рустамов, Азизбек Мадуллоев (U18);
К1 500 метр: Шахризода Мавлонова (U18);
С4 500 м: Мухаммадали Мирисманов, Азимжон Сотиболдиев, Камолиддин Рахматуллоев, Шохджахон Муҳаммадиев (U23);
С2 500 м: Динара Джураева, Хонзода Эркинова (U23);
KL3 200 м: Шахноза Мирзаева (паралимпийка);
VL3 200 м: Хайтмурод Шеркузиев (паралимпиец);
С1 200 м: Рустамжон Холмамадов (U18);
С1 500 м: Шохсанам Шерзодова (U18);
К2 500 м: Самандар Хайдаров, Озоджон Амриддинов (U23);
С4 500 м: Гулбахор Файзиева, Динара Джураева, Зарина Рустамова, Хонзода Эркинова (U23).
Серебро:
К1 200 м: Шахризода Мавлонова (U20);
VL2 200 м: Иродахон Рустамова (паралимпийка);
KL2 200 м: Азизбек Абдулхабибов (паралимпиец);
VL3 200 м: Шахзода Мамадалиева (паралимпийка);
К1 200 м: Денис Онуфриев (U23);
С1 200 м: Хонзода Эркинова (U23);
К1 200 м: Абдуллох Комилов (U20).
Бронза:
К2 500 метр: Даниил Крюков, Никита Шлуц (U18);
KL3 200 м: Хасан Кулдошев (паралимпиец);
К2 200 м: Бекзод Муродов, Дилмурод Шермуродов (U23);
VL3 200 м: Турабек Назаркулов (паралимпиец);
К4 500 м: Озодбек Мирзаев, Даврон Салимов, Далержон Муродов, Миразиз Латипов (U20);
KL2 200 м: Ойбек Юлдошев (паралимпиец).
Напомним, в чемпионате принимают участие более 500 спортсменов из 40 стран Азии.
Читайте также: Сколько медалей у легкоатлетов Узбекистана на ЧА
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