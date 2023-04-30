https://uz.sputniknews.ru/20230430/uzbyekistan-chyempionat-aziya-sbornaya-komanda-gryeblya-baydarki-kanoe-myedali-34432701.html

Сборная Узбекистана завоевала медали на ЧА по гребле

Сборная Узбекистана завоевала медали на ЧА по гребле

По итогам очередного дня континентального первенства по гребле на байдарках и каноэ у сборной республики более двух десятков медалей.

2023-04-30T09:03+0500

2023-04-30T09:03+0500

2023-04-30T09:03+0500

узбекистан

сборная узбекистана

чемпионат азии

спортсмен

медали

спорт

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Подвели итоги очередного дня чемпионата Азии. На соревнованиях гребцы Узбекистана завоевали 10 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград, сообщает Национальный Олимпийский комитет.Золото:Серебро:Бронза:Напомним, в чемпионате принимают участие более 500 спортсменов из 40 стран Азии.Читайте также: Сколько медалей у легкоатлетов Узбекистана на ЧА

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