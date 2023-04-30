https://uz.sputniknews.ru/20230430/uzbyekistan-izbiratyelnyye-uchastki-ryefyeryendu-34428498.html

В Узбекистане открыли избирательные участки для голосования на референдуме

В Узбекистане открыли избирательные участки для голосования на референдуме

Участки референдума в республике будут работать с 8.00 до 20.00

2023-04-30T08:07+0500

2023-04-30T08:07+0500

2023-04-30T09:48+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

референдум

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В 08.00 по местному времени в Узбекистане открылись 10 758 избирательных участков, где граждане страны смогут проголосовать на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан.В Узбекистане зарегистрировали около 20 млн граждан, имеющих право голоса. Голосование продлится до 20.00. Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан. Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума. Участки референдума в республике будут работать с 8.00 до 20.00.Читайте также: Что нужно знать о референдуме

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