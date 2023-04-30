В Узбекистане появится биотехнологический кластер
14:28 30.04.2023 (обновлено: 15:32 30.04.2023)
© Министерство Высшего Образования, Науки и Инноваций Республики УзбекистанМинистр высшего образования, науки и инноваций Иброхим Абдурахмонов и хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев встретились с председателем компании BGI Group
© Министерство Высшего Образования, Науки и Инноваций Республики Узбекистан
Биотехнологический кластер в Сырдарьинской области создадут совместно с китайскими партнерами. Это поможет области стать регионом передовых инноваций.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Вопросы создания биотехнологического кластера в Сырдарьинском регионе обсудили министр высшего образования, науки и инноваций Иброхим Абдурахмонов с председателем китайской компании BGI Group Ван Жианом, сообщает пресс-служба ведомства.
Встреча прошла в хокимияте области.
© Министерство Высшего Образования, Науки и Инноваций Республики УзбекистанМинистр высшего образования, науки и инноваций Иброхим Абдурахмонов и хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев встретились с председателем компании BGI Group
Министр высшего образования, науки и инноваций Иброхим Абдурахмонов и хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев встретились с председателем компании BGI Group
© Министерство Высшего Образования, Науки и Инноваций Республики Узбекистан
Китайская компания проводит исследования генома человека.
“В рамках кластера, вместе с Пекинским центром исследования генома, мы создадим в Сырдарье копию лаборатории Пекинского университета, изучающую геномы человека, животных и растений. Здесь будут изучать геномы, проводить различные исследования, создавать новые вакцины и новые методы лечения", — рассказал Ван Жиан.
Также совместно с ведущими университетами Китая в Гулистане откроют Международный университет образования и исследований.
Напомним, что ранее необходимость задействовать имеющиеся возможности и превратить Сырдарью в "регион передовых инноваций" в промышленности, предпринимательстве, сельском хозяйстве, образовании и медицине подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Он также отметил, что в этом процессе поможет опыт Китая — страна добилась больших успехов в этих областях. Кроме того, китайские инвесторы проявляют большой интерес к региону. За последние шесть лет в городе Ширине, Мирзаабадском и Сырдарьинском районах открыли более 60 крупных промышленных предприятий. Только в 2022 году в область привлекли свыше $250 млн китайских инвестиций.
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