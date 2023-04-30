https://uz.sputniknews.ru/20230430/uzbyekistan-syrdarinskaya-oblast-kitay-biotyexnologii-klastyer-stroityelstvo-34461674.html

В Узбекистане появится биотехнологический кластер

В Узбекистане появится биотехнологический кластер

Биотехнологический кластер в Сырдарьинской области создадут совместно с китайским партнерами. Это поможет области стать регионом передовых иннноваций.

2023-04-30T14:28+0500

2023-04-30T14:28+0500

2023-04-30T15:32+0500

узбекистан

сырдарьинская область

китай

технологии

опыт

экономика

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Вопросы создания биотехнологического кластера в Сырдарьинском регионе обсудили министр высшего образования, науки и инноваций Иброхим Абдурахмонов с председателем китайской компании BGI Group Ван Жианом, сообщает пресс-служба ведомства.Встреча прошла в хокимияте области.Китайская компания проводит исследования генома человека.Также совместно с ведущими университетами Китая в Гулистане откроют Международный университет образования и исследований.Напомним, что ранее необходимость задействовать имеющиеся возможности и превратить Сырдарью в "регион передовых инноваций" в промышленности, предпринимательстве, сельском хозяйстве, образовании и медицине подчеркнул Шавкат Мирзиёев.Он также отметил, что в этом процессе поможет опыт Китая — страна добилась больших успехов в этих областях. Кроме того, китайские инвесторы проявляют большой интерес к региону. За последние шесть лет в городе Ширине, Мирзаабадском и Сырдарьинском районах открыли более 60 крупных промышленных предприятий. Только в 2022 году в область привлекли свыше $250 млн китайских инвестиций.Читайте также: В Узбекистане построят две крупные солнечные электростанции

узбекистан

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