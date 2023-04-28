https://uz.sputniknews.ru/20230428/uzbyekistan-stroityelstvo-krupnyy-solnyechnyy-elyektrostantsiya-34387511.html

В Узбекистане построят две крупные солнечные электростанции

В Узбекистане построят две крупные солнечные электростанции

Станции появятся в Кашкадарьинской и Бухарской областях. Мощность каждой составит 500 МВт.

2023-04-28T15:49+0500

2023-04-28T15:49+0500

2023-04-28T15:54+0500

узбекистан

солнечная электростанция

электростанция

энергосистемы

китай

кашкадарьинская область

бухарская область

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Соглашения на строительство солнечных электростанций в Кашкадарьинской и Бухарской областях подписали "Национальные электрические сети Узбекистана" с китайскими партнерами. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго страны.Мощность станций составит 500 МВт каждая. Они позволят дополнительно производить 2,3 млрд кВт/ч электроэнергии, что снизит потребление природного газа на 588 млн кубометров в год. В результате будут сэкономлены топливные ресурсы и снизятся вредные выбросы в атмосферу.Цель проектов — развитие возобновляемых источников энергии в энергосистеме Узбекистана. Читайте также:

узбекистан

китай

кашкадарьинская область

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