https://uz.sputniknews.ru/20230428/uzbyekistan-stroityelstvo-krupnyy-solnyechnyy-elyektrostantsiya-34387511.html
В Узбекистане построят две крупные солнечные электростанции
В Узбекистане построят две крупные солнечные электростанции
Станции появятся в Кашкадарьинской и Бухарской областях. Мощность каждой составит 500 МВт.
2023-04-28T15:49+0500
2023-04-28T15:49+0500
2023-04-28T15:54+0500
узбекистан
солнечная электростанция
электростанция
энергосистемы
китай
кашкадарьинская область
бухарская область
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Соглашения на строительство солнечных электростанций в Кашкадарьинской и Бухарской областях подписали "Национальные электрические сети Узбекистана" с китайскими партнерами. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго страны.Мощность станций составит 500 МВт каждая. Они позволят дополнительно производить 2,3 млрд кВт/ч электроэнергии, что снизит потребление природного газа на 588 млн кубометров в год. В результате будут сэкономлены топливные ресурсы и снизятся вредные выбросы в атмосферу.Цель проектов — развитие возобновляемых источников энергии в энергосистеме Узбекистана. Читайте также:
узбекистан
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узбекистан минэнерго солнечная электростанция возобновляемые источники энергии строительство энергосистема ресурсы вредные выбросы национальные электрические сети узбекистана кашкадарьинская область бухарская область
узбекистан минэнерго солнечная электростанция возобновляемые источники энергии строительство энергосистема ресурсы вредные выбросы национальные электрические сети узбекистана кашкадарьинская область бухарская область
В Узбекистане построят две крупные солнечные электростанции
15:49 28.04.2023 (обновлено: 15:54 28.04.2023)
Станции появятся в Кашкадарьинской и Бухарской областях. Мощность каждой составит 500 МВт.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Соглашения на строительство солнечных электростанций в Кашкадарьинской и Бухарской областях подписали "Национальные электрические сети Узбекистана" с китайскими партнерами. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго
страны.
Мощность станций составит 500 МВт каждая.
Они позволят дополнительно производить 2,3 млрд кВт/ч электроэнергии, что снизит потребление природного газа на 588 млн кубометров в год.
В результате будут сэкономлены топливные ресурсы и снизятся вредные выбросы в атмосферу.
Цель проектов — развитие возобновляемых источников энергии в энергосистеме Узбекистана.