https://uz.sputniknews.ru/20230430/verhovnyy-sud-rassmotrenie-zhalob-izbirkomy-34485787.html

Зампред Верховного Суда рассказал, как рассматриваются жалобы на действия избиркомов

Зампред Верховного Суда рассказал, как рассматриваются жалобы на действия избиркомов

Каждый гражданин республики может подать жалобу на решения избирательных комиссий из любой точки мира через портал интерактивных услуг.

2023-04-30T20:01+0500

2023-04-30T20:01+0500

2023-04-30T20:01+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

референдум

верховный суд

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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Административные суды республики оперативно рассматривают все жалобы на действия избирательных комиссий на референдуме в установленном законом порядке, рассказал заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Халилулло Турахужаев, сообщает корреспондент Sputnik.Как отметил Турахужаев, в референдуме имеют право участвовать все совершеннолетние граждане республики, кроме людей, признанных судом недееспособными, или отбывающих наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.Никто не в праве прямо или косвенно ограничивать избирательное право гражданина из-за его происхождения, социального и имущественного положения, расы и национальности, пола, образования, языка, религии или рода занятий.Если гражданин обнаружил ошибку или неточность в списках голосующих, он мог обратиться в участковую избирательную комиссию. Комиссия обязана рассмотреть такую жалобу, а затем исправить ошибку либо отклонить обращение.Если избиратель не согласен с таким решением избирательной комиссии либо с другими действиями членов избиркомов, он может обратиться в суд.Учитывая специфику таких дел и для обеспечения их своевременного и качественного рассмотрения Верховный суд рекомендовал судам проводить выездные заседания непосредственно в зданиях, где находятся избирательные комиссии.Жители отдаленных регионов страны, а также граждане, находящиеся за рубежом, также могут принять участие в судебном заседании с помощью функции "Видеоконференция" на портале интерактивных услуг Верховного суда my.sud.uz.Решение административного суда можно получить лично или на электронную почту, подчеркнул зампредседателя Верховного суда.Как отметил Халилулло Турахужаев, в зарубежных странах действует 55 участков референдума, все они относятся к 14-му Ташкентскому городскому округу, поэтому все жалобы граждан, находящихся за границей, рассматривает Ташкентский межрайонный административный суд, в который можно направить обращение в электронной форме.Читайте также: В первый раз — на референдум

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узбекистан референдум избирательные комиссии жалобы суд рассмотрение заместитель председателя верховного суда халилулло турахужаев