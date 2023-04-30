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Референдум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас
Референдум по проекту конституции инфографика заглушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Референдум по изменению Конституции Узбекистана — 2023
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230430/yavka-na-referendum-2023-pervye-dannye-uzbekistan--34442670.html
Явка на референдум: первые данные
Явка на референдум: первые данные
По данным ЦИК, на 11 часов утра явка на всех участках превысила 35%
2023-04-30T12:28+0500
2023-04-30T12:33+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
политика
общество
узбекистан
референдум
явка
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. На 11 утра в Узбекистане проголосовали 6 820 838 человек, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.Таким образом, явка составила 35,13%, сообщил журналистам замглавы ЦИК Бахром Кучкаров.Явка по регионам:Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституционного закона. Голосование продлится до 20.00.Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет – по два участка в каждом из районов и городов республики.В ходе предварительного голосования, прошедшего 19 — 26 апреля, проголосовало 611 тыс. человек.По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах.За выборами наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Читайте также:На референдуме проголосовал муфтий Узбекистана
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в узбекистане стартовал референдум по конституции референдум по конституции поправки к конституции новости новость референдум 2023 проголосовал на референдуме конституция референдум первые данные явка составила сколько проголосовало явка на референдуме цик
в узбекистане стартовал референдум по конституции референдум по конституции поправки к конституции новости новость референдум 2023 проголосовал на референдуме конституция референдум первые данные явка составила сколько проголосовало явка на референдуме цик

Явка на референдум: первые данные

12:28 30.04.2023 (обновлено: 12:33 30.04.2023)
© AFP / ANVAR ILYASOVВыборы в Узбекистане
Выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
© AFP / ANVAR ILYASOV
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По данным ЦИК, на 11 часов утра явка на всех участках превысила 35%.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. На 11 утра в Узбекистане проголосовали 6 820 838 человек, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Таким образом, явка составила 35,13%, сообщил журналистам замглавы ЦИК Бахром Кучкаров.
Явка по регионам:
Каракалпакстан - 360 609 (36,6%);
Андижанская область - 685 231 (40,24%);
Бухарская область - 359 025 (32,99%);
Джизакская область - 308 290 (39,33%);
Навоийская область - 238 923 (38,43%);
Наманганская область - 591 940 (37,19%);
Самаркандская область - 776 649 (37,31%);
Сырдарьинская область - 192 102 (39,62%);
Сурхандарьинская область - 536 622 (37,73%);
Ташкентская область - 519 756 (29,02%);
Ферганская область - 847132 (38,34%);
Хорезмская область - 379 787 (36,90%);
Кашкадарьинская область - 611 443 (33,22%);
Ташкент - 412 699 (23,17%).
Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституционного закона. Голосование продлится до 20.00.
Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.
Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.
В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет – по два участка в каждом из районов и городов республики.
В ходе предварительного голосования, прошедшего 19 — 26 апреля, проголосовало 611 тыс. человек.
По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах.
За выборами наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме. - Sputnik УзбекистанРеферендум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас07:50
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