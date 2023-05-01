https://uz.sputniknews.ru/20230501/5-produktov-protiv-allergii--sovety-dietologa-34519868.html

5 продуктов против аллергии — советы диетолога

5 продуктов против аллергии — советы диетолога

Симптомы сезонной аллергии можно облегчить с помощью еды. Какие пять продуктов помогут справиться с аллергией, рассказала диетолог Сара Хастингс.

2023-05-01T22:00+0500

2023-05-01T22:00+0500

2023-05-01T22:00+0500

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здоровье

аллергия

диетолог

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В период сезонных аллергий можно облегчить симптомы, если употреблять определенные продукты. Топ-5 таких продуктов назвала HuffPost диетолог Сара Хастингс.Первая группа продуктов — это корнеплоды: свекла, картофель, морковь. Они содержат витамины, которые уменьшают воспалительные процессы в организме. По этой же причине стоит почаще есть апельсины и имбирь.Полезно также есть кудрявую капусту кале. Ее листья обладают антигистаминным эффектом, т.е. борются против аллергии. Они тормозят высвобождение специального химического вещества — гистамина, который "запускает" симптомы аллергии, в том числе зуд, чихание и насморк.В сезон цветения хорошо есть филе лосося — в нем много жирных кислот, которые борются с воспалением и уменьшают симптомы аллергии.Читайте также: Назвали неявные причины головной боли

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