https://uz.sputniknews.ru/20230501/5-produktov-protiv-allergii--sovety-dietologa-34519868.html
5 продуктов против аллергии — советы диетолога
5 продуктов против аллергии — советы диетолога
Симптомы сезонной аллергии можно облегчить с помощью еды. Какие пять продуктов помогут справиться с аллергией, рассказала диетолог Сара Хастингс.
2023-05-01T22:00+0500
2023-05-01T22:00+0500
2023-05-01T22:00+0500
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здоровье
аллергия
диетолог
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В период сезонных аллергий можно облегчить симптомы, если употреблять определенные продукты. Топ-5 таких продуктов назвала HuffPost диетолог Сара Хастингс.Первая группа продуктов — это корнеплоды: свекла, картофель, морковь. Они содержат витамины, которые уменьшают воспалительные процессы в организме. По этой же причине стоит почаще есть апельсины и имбирь.Полезно также есть кудрявую капусту кале. Ее листья обладают антигистаминным эффектом, т.е. борются против аллергии. Они тормозят высвобождение специального химического вещества — гистамина, который "запускает" симптомы аллергии, в том числе зуд, чихание и насморк.В сезон цветения хорошо есть филе лосося — в нем много жирных кислот, которые борются с воспалением и уменьшают симптомы аллергии.Читайте также: Назвали неявные причины головной боли
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аллергия сенная лихорадка сезонная цветение на пыльцу как облегчить симптомы как спастись народная медицина какие продукты помогают что делать при весенней аллергии диетолог врач советы врача
аллергия сенная лихорадка сезонная цветение на пыльцу как облегчить симптомы как спастись народная медицина какие продукты помогают что делать при весенней аллергии диетолог врач советы врача
5 продуктов против аллергии — советы диетолога
Симптомы сезонной аллергии можно облегчить с помощью еды. Какие пять продуктов помогут справиться с аллергией, рассказала диетолог Сара Хастингс.
В период сезонных аллергий можно облегчить симптомы, если употреблять определенные продукты. Топ-5 таких продуктов назвала
HuffPost диетолог Сара Хастингс.
Первая группа продуктов — это корнеплоды: свекла, картофель, морковь. Они содержат витамины, которые уменьшают воспалительные процессы в организме. По этой же причине стоит почаще есть апельсины и имбирь.
Полезно также есть кудрявую капусту кале. Ее листья обладают антигистаминным эффектом, т.е. борются против аллергии. Они тормозят высвобождение специального химического вещества — гистамина, который "запускает" симптомы аллергии, в том числе зуд, чихание и насморк.
В сезон цветения хорошо есть филе лосося — в нем много жирных кислот, которые борются с воспалением и уменьшают симптомы аллергии.