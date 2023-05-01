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Назвали неявные причины головной боли
Назвали неявные причины головной боли
Головную боль может спровоцировать слишком высокая подушка, сильнопахнущие цветы, неподходящие очки или неправильный прикус.
2023-05-01T08:00+0500
2023-05-01T08:00+0500
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидные причины головной боли. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".Голова может разболеться из-за слишком высокой подушки для сна. Еще одна причина — цветы с резким запахом.По его словам, головную боль могут также вызывать неправильно подобранные очки.Медик также подчеркнул, что часто голова болит из-за нарушения прикуса.Ранее Мясников предупредил, что прием более 15 обезболивающих таблеток в месяц может привести к медикаментозной головной боли, которая будет возникать у человека каждый раз при использовании этой группы препаратов.Читайте также: Как кофе влияет на организм женщины
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зож доктор здоровье это интересно
зож доктор здоровье это интересно

Назвали неявные причины головной боли

08:00 01.05.2023
© © Fotolia / Photographee.euголовная боль
головная боль - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2023
© © Fotolia / Photographee.eu
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Головную боль может спровоцировать слишком высокая подушка, сильнопахнущие цветы, неподходящие очки или неправильный прикус.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидные причины головной боли. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
Голова может разболеться из-за слишком высокой подушки для сна. Еще одна причина — цветы с резким запахом.
"Особенно лилии, которые имеют тяжелый запах, действительно вызывают головную боль", — отметил доктор, добавив, что ландыши и олеандры, могут даже отравить человека.
По его словам, головную боль могут также вызывать неправильно подобранные очки.
"Если у вас неправильное расстояние от центра очков, то это мучение, которое приводит к реальной головной боли", — объяснил Мясников.
Медик также подчеркнул, что часто голова болит из-за нарушения прикуса.

"Нарушение прикуса приводит к проблемам с верхнечелюстным суставом, появляется боль, которая отдает в ухо…. постоянные боли этого сустава провоцируют боли в голове, шее, плечах. "У большого процента людей, которые приходят с головной болью, обнаруживается нарушение прикуса", — заключил специалист.

Ранее Мясников предупредил, что прием более 15 обезболивающих таблеток в месяц может привести к медикаментозной головной боли, которая будет возникать у человека каждый раз при использовании этой группы препаратов.
Читайте также: Как кофе влияет на организм женщины
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