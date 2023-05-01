https://uz.sputniknews.ru/20230501/golovnaya-bol-kakiye-yest-prichiny-doktor-myasnikov-34455816.html

Назвали неявные причины головной боли

Назвали неявные причины головной боли

Головную боль может спровоцировать слишком высокая подушка, сильнопахнущие цветы, неподходящие очки или неправильный прикус.

2023-05-01T08:00+0500

2023-05-01T08:00+0500

2023-05-01T08:00+0500

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидные причины головной боли. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".Голова может разболеться из-за слишком высокой подушки для сна. Еще одна причина — цветы с резким запахом.По его словам, головную боль могут также вызывать неправильно подобранные очки.Медик также подчеркнул, что часто голова болит из-за нарушения прикуса.Ранее Мясников предупредил, что прием более 15 обезболивающих таблеток в месяц может привести к медикаментозной головной боли, которая будет возникать у человека каждый раз при использовании этой группы препаратов.Читайте также: Как кофе влияет на организм женщины

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Sputnik Узбекистан

зож доктор здоровье это интересно