https://uz.sputniknews.ru/20230501/golovnaya-bol-kakiye-yest-prichiny-doktor-myasnikov-34455816.html
Назвали неявные причины головной боли
Назвали неявные причины головной боли
Головную боль может спровоцировать слишком высокая подушка, сильнопахнущие цветы, неподходящие очки или неправильный прикус.
2023-05-01T08:00+0500
2023-05-01T08:00+0500
2023-05-01T08:00+0500
это интересно
зож
доктор
советы
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/1d/29566876_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa43e9597d76ef5939a366fd87a0ed44.jpg
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидные причины головной боли. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".Голова может разболеться из-за слишком высокой подушки для сна. Еще одна причина — цветы с резким запахом.По его словам, головную боль могут также вызывать неправильно подобранные очки.Медик также подчеркнул, что часто голова болит из-за нарушения прикуса.Ранее Мясников предупредил, что прием более 15 обезболивающих таблеток в месяц может привести к медикаментозной головной боли, которая будет возникать у человека каждый раз при использовании этой группы препаратов.Читайте также: Как кофе влияет на организм женщины
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/1d/29566876_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_605e59bf750785583b5e3b8e00998578.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
зож доктор здоровье это интересно
зож доктор здоровье это интересно
Назвали неявные причины головной боли
Головную боль может спровоцировать слишком высокая подушка, сильнопахнущие цветы, неподходящие очки или неправильный прикус.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидные причины головной боли. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
Голова может разболеться из-за слишком высокой подушки для сна. Еще одна причина — цветы с резким запахом.
"Особенно лилии, которые имеют тяжелый запах, действительно вызывают головную боль", — отметил доктор, добавив, что ландыши и олеандры, могут даже отравить человека.
По его словам, головную боль могут также вызывать неправильно подобранные очки.
"Если у вас неправильное расстояние от центра очков, то это мучение, которое приводит к реальной головной боли", — объяснил Мясников.
Медик также подчеркнул, что часто голова болит из-за нарушения прикуса.
"Нарушение прикуса приводит к проблемам с верхнечелюстным суставом, появляется боль, которая отдает в ухо…. постоянные боли этого сустава провоцируют боли в голове, шее, плечах. "У большого процента людей, которые приходят с головной болью, обнаруживается нарушение прикуса", — заключил специалист.
Ранее Мясников предупредил, что прием более 15 обезболивающих таблеток в месяц может привести к медикаментозной головной боли, которая будет возникать у человека каждый раз при использовании этой группы препаратов.