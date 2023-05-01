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Президент Азербайджана принял делегацию "Узавтосаноат"
Президент Азербайджана принял делегацию "Узавтосаноат"
Делегация предприятия в ходе визита в Азербайджан примет участие в церемонии закладки двух производственных предприятий.
2023-05-01T18:23+0500
2023-05-01T18:23+0500
узбекистан
азербайджан
визит
узавтосаноат
президент
ильхам алиев
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя правления акционерного общества "Узавтосаноат" Улугбека Розукулова, сообщает Sputnik Азербайджан.Ильхам Алиев попросил передать президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву поздравления с успешным проведением конституционного референдума. Азербайджанский лидер упомянул серьезные процессы развития в Узбекистане и подчеркнул важность договоренностей, достигнутых во время встреч с Шавкатом Мирзиёевым, в том числе работы, проводимой в сфере автомобилестроения с точки зрения расширения сотрудничества.Как сообщил во время встречи глава делегации Улугбек Розукулов, в ходе визита в Азербайджан они планируют принять участие в церемонии закладки фундаментов двух производственных предприятий - сварочной и красильной фабрик в Гаджигабульском промышленном квартале.В рамках визита делегация также встретилась с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и подписали меморандум о сотрудничестве."Подписан Меморандум о сотрудничестве между Агентством развития экономических зон, Ассоциацией производителей машин и оборудования и АО "UzAvtoSanoat" Узбекистана по расширению производства автотранспортных средств в Азербайджане", - написал Джаббаров на своей странице в социальных сетях.По его словам, реализация документа будет способствовать развитию машиностроения в Азербайджане.Читайте также: Какие модели Lada появятся на авторынке Узбекистана
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узбекистан азербайджан узавтосаноат ассоциация президент ильхам алиев встреча церемония закладки предприятий
узбекистан азербайджан узавтосаноат ассоциация президент ильхам алиев встреча церемония закладки предприятий

Президент Азербайджана принял делегацию "Узавтосаноат"

18:23 01.05.2023
© Пресс-служба президента АзербайджанаПрезидент Азербайджана принял делегацию "Узавтосаноат"
Президент Азербайджана принял делегацию Узавтосаноат - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2023
© Пресс-служба президента Азербайджана
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Делегация предприятия в ходе визита в Азербайджан примет участие в церемонии закладки двух производственных предприятий.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя правления акционерного общества "Узавтосаноат" Улугбека Розукулова, сообщает Sputnik Азербайджан.
Ильхам Алиев попросил передать президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву поздравления с успешным проведением конституционного референдума.
Азербайджанский лидер упомянул серьезные процессы развития в Узбекистане и подчеркнул важность договоренностей, достигнутых во время встреч с Шавкатом Мирзиёевым, в том числе работы, проводимой в сфере автомобилестроения с точки зрения расширения сотрудничества.
Как сообщил во время встречи глава делегации Улугбек Розукулов, в ходе визита в Азербайджан они планируют принять участие в церемонии закладки фундаментов двух производственных предприятий - сварочной и красильной фабрик в Гаджигабульском промышленном квартале.
В рамках визита делегация также встретилась с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и подписали меморандум о сотрудничестве.
"Подписан Меморандум о сотрудничестве между Агентством развития экономических зон, Ассоциацией производителей машин и оборудования и АО "UzAvtoSanoat" Узбекистана по расширению производства автотранспортных средств в Азербайджане", - написал Джаббаров на своей странице в социальных сетях.
По его словам, реализация документа будет способствовать развитию машиностроения в Азербайджане.
Читайте также: Какие модели Lada появятся на авторынке Узбекистана
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