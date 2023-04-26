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https://uz.sputniknews.ru/20230426/kakie-modeli-lada-poyavyatsya-na-avtorynke-uzbekistana-34296053.html
Какие модели Lada появятся на авторынке Узбекистана
Какие модели Lada появятся на авторынке Узбекистана
"АвтоВАЗ" планирует производить в Узбекистане Lada Granta и Lada Vesta
2023-04-26T16:05+0500
2023-04-26T17:00+0500
узбекистан
россия
автомобили
производство
автоваз
джизак
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. "АвтоВАЗ" планирует ежегодно производить 15 тысяч Lada Vesta NG в Узбекистане. В перспективе намерен занять 10% рынка страны, выпуская 30 тысяч автомобилей нескольких моделей Lada в год. Об этом рассказал президент российской компании Максим Соколов, сообщает РИА Новости.Точные даты запуска производства автомобилей Lada в Узбекистане мы сообщим в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и следите за обновлениями.Речь идет о возобновлении сборки машин бренда на узбекском заводе ADM Jizzak.Целевой ориентир компании — 30 тысяч автомобилей в год."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ.Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей.Читайте также:
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узбекистан россия автомобили автоваз lada vesta lada granta сборка производство выпуск завод adm jizzak
узбекистан россия автомобили автоваз lada vesta lada granta сборка производство выпуск завод adm jizzak

Какие модели Lada появятся на авторынке Узбекистана

16:05 26.04.2023 (обновлено: 17:00 26.04.2023)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезентация LADA Vesta
Презентация LADA Vesta - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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"АвтоВАЗ" планирует производить в Узбекистане Lada Granta и Lada Vesta.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. "АвтоВАЗ" планирует ежегодно производить 15 тысяч Lada Vesta NG в Узбекистане. В перспективе намерен занять 10% рынка страны, выпуская 30 тысяч автомобилей нескольких моделей Lada в год. Об этом рассказал президент российской компании Максим Соколов, сообщает РИА Новости.
Точные даты запуска производства автомобилей Lada в Узбекистане мы сообщим в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и следите за обновлениями.
Речь идет о возобновлении сборки машин бренда на узбекском заводе ADM Jizzak.

"Мы нацелены на стратегическое партнерство. Мы даем для производства наш флагманский продукт — Lada Vesta NG. Готовы в дальнейшем идти не только на SKD (крупноузловая сборка - ред.), но и на полную сборку автомобиля, включая окраску и сварку", — сказал Соколов.

Целевой ориентир компании — 30 тысяч автомобилей в год.

"В ближайшее время мы готовы возобновить выпуск — главное, чтобы наши партнеры были готовы, — на уровне 15 тысяч автомобилей в год. В целом наш целевой ориентир — это 30 тысяч автомобилей в год, то есть примерно 10% от рынка Узбекистана, который сегодня составляет 300 тысяч, но речь идет не только о Lada Vesta. Это уже несколько моделей, включая Lada Granta", — добавил топ-менеджер.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ.
Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей.
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