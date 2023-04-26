Какие модели Lada появятся на авторынке Узбекистана
16:05 26.04.2023 (обновлено: 17:00 26.04.2023)
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"АвтоВАЗ" планирует производить в Узбекистане Lada Granta и Lada Vesta.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. "АвтоВАЗ" планирует ежегодно производить 15 тысяч Lada Vesta NG в Узбекистане. В перспективе намерен занять 10% рынка страны, выпуская 30 тысяч автомобилей нескольких моделей Lada в год. Об этом рассказал президент российской компании Максим Соколов, сообщает РИА Новости.
Речь идет о возобновлении сборки машин бренда на узбекском заводе ADM Jizzak.
"Мы нацелены на стратегическое партнерство. Мы даем для производства наш флагманский продукт — Lada Vesta NG. Готовы в дальнейшем идти не только на SKD (крупноузловая сборка - ред.), но и на полную сборку автомобиля, включая окраску и сварку", — сказал Соколов.
Целевой ориентир компании — 30 тысяч автомобилей в год.
"В ближайшее время мы готовы возобновить выпуск — главное, чтобы наши партнеры были готовы, — на уровне 15 тысяч автомобилей в год. В целом наш целевой ориентир — это 30 тысяч автомобилей в год, то есть примерно 10% от рынка Узбекистана, который сегодня составляет 300 тысяч, но речь идет не только о Lada Vesta. Это уже несколько моделей, включая Lada Granta", — добавил топ-менеджер.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ.
Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей.
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