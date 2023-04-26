https://uz.sputniknews.ru/20230426/kakie-modeli-lada-poyavyatsya-na-avtorynke-uzbekistana-34296053.html

Какие модели Lada появятся на авторынке Узбекистана

Какие модели Lada появятся на авторынке Узбекистана

"АвтоВАЗ" планирует производить в Узбекистане Lada Granta и Lada Vesta

2023-04-26T16:05+0500

2023-04-26T16:05+0500

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узбекистан

россия

автомобили

производство

автоваз

джизак

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. "АвтоВАЗ" планирует ежегодно производить 15 тысяч Lada Vesta NG в Узбекистане. В перспективе намерен занять 10% рынка страны, выпуская 30 тысяч автомобилей нескольких моделей Lada в год. Об этом рассказал президент российской компании Максим Соколов, сообщает РИА Новости.Точные даты запуска производства автомобилей Lada в Узбекистане мы сообщим в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и следите за обновлениями.Речь идет о возобновлении сборки машин бренда на узбекском заводе ADM Jizzak.Целевой ориентир компании — 30 тысяч автомобилей в год."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ.Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей.Читайте также:

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