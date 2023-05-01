https://uz.sputniknews.ru/20230501/gensek-sng-lebedev-itogi-referenduma-34501996.html

Генсек СНГ высоко оценил организацию референдума

Генсек СНГ высоко оценил организацию референдума

На брифинге по итогам референдума Сергей Лебедев заявил, что референдум прошел на высоком организационном уровне.

2023-05-01T12:26+0500

2023-05-01T12:26+0500

2023-05-01T13:07+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

референдум

снг

сергей лебедев

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Референдум по проекту Конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан" прошел на высоком организационном уровне, в соответствии с законодательством, сообщил глава миссии наблюдателей СНГ, генеральный секретарь объединения Сергей Лебедев. По его словам, организаторы референдума предоставили гражданам страны возможность свободного волеизъявления.Наблюдатели от СНГ не обнаружили нарушений. Оценки наблюдателей объективны и обоснованы, поскольку они имеют большой опыт. В целом миссия наблюдателей от СНГ отметила позитивные изменения в организации выборов — это использование новых технологий, широкое освещение в СМИ и другие нововведения, отметил Сергей Лебедев.По его словам, граждане республики с пониманием относятся к тем изменениям, которые предлагается внести в Конституцию.В Узбекистане 30 апреля прошло голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию.Бюллетень для голосования содержал только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет".Бюллетени были напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом работали 55 стационарных участков для голосования в 39 странах.В России действовали семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За рубежом проголосовали почти 308 тыс. граждан Узбекистана.За референдумом наблюдали около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Читайте также: ЦИК Узбекистана объявил предварительные итоги референдума по Конституции

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