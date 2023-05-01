https://uz.sputniknews.ru/20230501/nato-ne-znaet-kak-zatknut-kievskiy-fontan-34522492.html

НАТО не знает, как заткнуть киевский фонтан

НАТО не знает, как заткнуть киевский фонтан

У Украины новая цель. Точнее, она как бы старая — вступить в НАТО.

2023-05-01T21:00+0500

2023-05-01T21:00+0500

2023-05-01T21:00+0500

колумнисты

нато

украина

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Но теперь украинские деятели разного уровня дружно начали формулировать новую задачу для ее достижения: вступить в НАТО без получения так называемого ПДЧ — Плана действий по членству, который Киев вымаливает у Запада с 2008 года. Причем традиционно Украина требует этого уже немедленно, на ближайшем саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле.Это видится настолько важной задачей, что о ней глава украинского режима Владимир Зеленский заговорил в своем обращении в пасхальную ночь — не с Пасхой православных поздравлял, а рассказывал, как на саммите в Вильнюсе будет добиваться "гарантий безопасности". Но особенно активно об этом высказывается министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который в последние дни буквально фонтанирует громкими заявлениями о том, как и когда Украина должна оказаться в альянсе.Именно он заявил о том, что "вопрос ПДЧ снят с повестки дня", а на саммите в Вильнюсе Киев ожидает всего лишь "формализацию решения" о вступлении Украины. Министр даже предупредил, что теперь украинцев не устроят пустые разговоры о том, что "двери НАТО остаются открытыми".Выступая на прошлой неделе, Кулеба строго предупредил своих западных покровителей: "Если союзники решат, что в вопросе членства в НАТО в Вильнюсе они просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей, то для Украины это — неприемлемый результат Вильнюсского саммита".Наиболее же резонансным стало его заявление о том, что Черное море "надо превратить в то, чем стало Балтийское, — в море НАТО". Он тут же добавил, что выступает за "демилитаризацию Черного моря". В Кремле уже отметили явную нестыковку двух несовместимых понятий: НАТО и демилитаризация. Кулеба, по-видимому, забыл (а может, и не знает до сих пор — с него станется), что во "внутреннем море НАТО" (как он назвал уже Балтийское) полгода назад был взорван критический объект инфраструктуры стран той же НАТО. Теперь он хочет провести такую же "демилитаризацию" в Черном море? Чьи газопроводы собирается взрывать? Члена НАТО Турции?Ядерный зонтик для Южной Кореи подорожалВсе эти трескучие заявления чуть ли не о принятии Украины в НАТО уже на июльском саммите объяснили давние лоббисты евроатлантической интеграции из "Европейской правды", которые на днях открыто опубликовали своеобразный "темник" для киевских чиновников. В нем прямо говорится: "Украинским политикам важно наложить табу на упоминания о ПДЧ". Объяснение примитивное, но вполне откровенное: "Требуй большего, чтобы получить необходимое".Здесь заметно некое рассогласование в позиции украинских и американских лоббистов евроатлантизма. Если в Киеве на тему получения ПДЧ наложено табу, то давние толкачи идеи вступления Украины в НАТО из Атлантического совета продолжают гнуть ту же линию и практически в каждом материале убеждают союзников в необходимости предоставить Украине ПДЧ на июльском саммите.Видно, что западные спонсоры Украины находятся в затруднительном положении, не зная, как же сформулировать евроатлантические перспективы Киева, чтобы это не выглядело именно так, как того не хочет Кулеба, — в виде "130-го подтверждения" сих перспектив. Никто, включая самых рьяных союзников киевского режима, не собирается принимать Украину в альянс уже в этом году, но как должны выглядеть новые обещания, ни один политик толком сказать не может.Понятно, что у Запада есть своеобразная палочка-выручалочка в виде Венгрии: на Будапешт традиционно сваливают любые проволочки в вопросе интеграции Украины в НАТО. Но для того чтобы Венгрия могла наложить свое вето на какое-то решение, его все равно нужно сформулировать. Отсюда — и неуверенность, отсюда — и расхождения в позиции по ПДЧ между Киевом и его спонсорами, отсюда — и экстравагантные заявления Кулебы о "внутренних морях НАТО", которые всерьез не воспринимают даже на Западе.Думается, до июля мы еще услышим немало такой же дичи из уст киевских политиков (им же сказано просить все, чтобы получить хоть что-то). А Запад будет мучительно искать золотую формулу, при которой можно было бы отказать Украине в принятии в НАТО, но так, чтобы это выглядело поощрением, а не отказом.Читайте также: В Америке отказываются верить в конец однополярного мира

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