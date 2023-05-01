https://uz.sputniknews.ru/20230501/uzbekistan-kartofyel-selekciya-uchenye-34513122.html

Узбекские селекционеры вывели новый сорт картофеля

Узбекские селекционеры вывели новый сорт картофеля

Подводка: Новый сорт картофеля под названием "Тошкент Эртагиси" полностью подходит под климат республики и поспевает на 12 дней раньше обычного.

2023-05-01T16:06+0500

2023-05-01T16:06+0500

2023-05-01T16:49+0500

узбекистан

экология

красная книга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1073/07/10730720_74:0:3521:1939_1920x0_80_0_0_91442624650875c639bfcf49c5a9756c.jpg

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Узбекские ученые вывели сорт картофеля "Тошкент Эртагиси", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.Новый сорт поспевает на 12 дней раньше обычного, устойчив к вирусным заболеваниям и имеет хороший товарный вид.Разработали новый сорт ученые-селекционеры НИИ овощебахчевых культур и картофеля при министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан.Это сорт картофеля выращивают с предварительной подготовкой почвы. Высаживать его рекомендуют весной и летом. Поздний сорт прорастет через 10—12 дней, а скороспелый — через 17-18 дней.Также новый сорт картофеля отличается высокой урожайностью и имеет хороший товарный вид.Читайте также: В Узбекистане взяли под особую охрану редкое растение

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан селекционеры ученые новый сорт картофеля тошкент эртагиси министерство сельского хозяйства нии овощебахчевых культур и картофеля