https://uz.sputniknews.ru/20230501/uzbekistan-kartofyel-selekciya-uchenye-34513122.html
Узбекские селекционеры вывели новый сорт картофеля
Узбекские селекционеры вывели новый сорт картофеля
Подводка: Новый сорт картофеля под названием "Тошкент Эртагиси" полностью подходит под климат республики и поспевает на 12 дней раньше обычного.
2023-05-01T16:06+0500
2023-05-01T16:06+0500
2023-05-01T16:49+0500
узбекистан
экология
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Узбекские ученые вывели сорт картофеля "Тошкент Эртагиси", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.Новый сорт поспевает на 12 дней раньше обычного, устойчив к вирусным заболеваниям и имеет хороший товарный вид.Разработали новый сорт ученые-селекционеры НИИ овощебахчевых культур и картофеля при министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан.Это сорт картофеля выращивают с предварительной подготовкой почвы. Высаживать его рекомендуют весной и летом. Поздний сорт прорастет через 10—12 дней, а скороспелый — через 17-18 дней.Также новый сорт картофеля отличается высокой урожайностью и имеет хороший товарный вид.Читайте также: В Узбекистане взяли под особую охрану редкое растение
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узбекистан селекционеры ученые новый сорт картофеля тошкент эртагиси министерство сельского хозяйства нии овощебахчевых культур и картофеля
узбекистан селекционеры ученые новый сорт картофеля тошкент эртагиси министерство сельского хозяйства нии овощебахчевых культур и картофеля
Узбекские селекционеры вывели новый сорт картофеля
16:06 01.05.2023 (обновлено: 16:49 01.05.2023)
Новый сорт картофеля под названием "Тошкент Эртагиси" полностью подходит под климат республики и поспевает на 12 дней раньше обычного.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik
. Узбекские ученые вывели сорт картофеля "Тошкент Эртагиси", сообщает
пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.
Новый сорт поспевает на 12 дней раньше обычного, устойчив к вирусным заболеваниям и имеет хороший товарный вид.
Разработали новый сорт ученые-селекционеры НИИ овощебахчевых культур и картофеля при министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан.
Это сорт картофеля выращивают с предварительной подготовкой почвы. Высаживать его рекомендуют весной и летом. Поздний сорт прорастет через 10—12 дней, а скороспелый — через 17-18 дней.
Также новый сорт картофеля отличается высокой урожайностью и имеет хороший товарный вид.