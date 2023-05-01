Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230501/uzbyekistan-oxrana-ryedkiy-rastyeniye-34511531.html
В Узбекистане взяли под особую охрану редкое растение
В Узбекистане взяли под особую охрану редкое растение
Это растение — таджикская ферула, занесенная в Красную книгу Узбекистана.
2023-05-01T15:32+0500
2023-05-01T15:56+0500
узбекистан
министерство природных ресурсов
растение
красная книга
охрана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/01/34510897_0:39:1000:602_1920x0_80_0_0_2787d0e43b796a08751cb8e23dc1d0e9.jpg
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Таджикскую ферулу, занесенную в Красную книгу Узбекистана, взяли по особую охрану. Цель — обеспечение естественной популяции, воспроизводства и восстановления распространения растения в естественных условиях, сообщает министерство природных ресурсов страны.Отмечается также, что установят жесткий контроль над пользованием (изъятие из природы, сбор, вырубка, нанесение ущерба) без разрешительных документов на все виды ферулы, как занесенных в Красную книгу, так и не занесенных.Ferula tadshikorum — это многолетнее травянистое растение семейства зонтичных. Из его корня получают ценную специю — асафетиду. Ферулу используют в народной медицине как лекарство, в том числе от сосудистых и нервных заболеваний, туберкулеза легких.В мире насчитывают более 160 видов этого растения, в частности, в Узбекистане – более 50 видов. Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/01/34510897_74:0:927:640_1920x0_80_0_0_1d018a8de41ab8a6422ba7f73bb16889.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан минприроды растения таджикская ферула красная книга естественная популяция воспроизводство восстановление распространение условия
узбекистан минприроды растения таджикская ферула красная книга естественная популяция воспроизводство восстановление распространение условия

В Узбекистане взяли под особую охрану редкое растение

15:32 01.05.2023 (обновлено: 15:56 01.05.2023)
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов УзбекистанаВ Узбекистане взяли под особую охрану редкое растение
В Узбекистане взяли под особую охрану редкое растение - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2023
© Пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Это растение — таджикская ферула, занесенная в Красную книгу Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Таджикскую ферулу, занесенную в Красную книгу Узбекистана, взяли по особую охрану. Цель — обеспечение естественной популяции, воспроизводства и восстановления распространения растения в естественных условиях, сообщает министерство природных ресурсов страны.

"Введен мораторий на таджикскую ферулу (лат. Ferula tadshikorum), занесенную в Красную книгу Узбекистана. Мораторий рассчитан на 3 года с целью обеспечения естественной популяции, воспроизводства и восстановления распространения растения в естественных условиях", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что установят жесткий контроль над пользованием (изъятие из природы, сбор, вырубка, нанесение ущерба) без разрешительных документов на все виды ферулы, как занесенных в Красную книгу, так и не занесенных.
Ferula tadshikorum — это многолетнее травянистое растение семейства зонтичных. Из его корня получают ценную специю — асафетиду.
Ферулу используют в народной медицине как лекарство, в том числе от сосудистых и нервных заболеваний, туберкулеза легких.
В мире насчитывают более 160 видов этого растения, в частности, в Узбекистане – более 50 видов.
Читайте также:
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли — фото
Волшебное яблочко: какие болезни лечит боярышник — видео
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0