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В Узбекистане взяли под особую охрану редкое растение

В Узбекистане взяли под особую охрану редкое растение

Это растение — таджикская ферула, занесенная в Красную книгу Узбекистана.

2023-05-01T15:32+0500

2023-05-01T15:32+0500

2023-05-01T15:56+0500

узбекистан

министерство природных ресурсов

растение

красная книга

охрана

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Таджикскую ферулу, занесенную в Красную книгу Узбекистана, взяли по особую охрану. Цель — обеспечение естественной популяции, воспроизводства и восстановления распространения растения в естественных условиях, сообщает министерство природных ресурсов страны.Отмечается также, что установят жесткий контроль над пользованием (изъятие из природы, сбор, вырубка, нанесение ущерба) без разрешительных документов на все виды ферулы, как занесенных в Красную книгу, так и не занесенных.Ferula tadshikorum — это многолетнее травянистое растение семейства зонтичных. Из его корня получают ценную специю — асафетиду. Ферулу используют в народной медицине как лекарство, в том числе от сосудистых и нервных заболеваний, туберкулеза легких.В мире насчитывают более 160 видов этого растения, в частности, в Узбекистане – более 50 видов. Читайте также:

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