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В Узбекистане взяли под особую охрану редкое растение
В Узбекистане взяли под особую охрану редкое растение
Это растение — таджикская ферула, занесенная в Красную книгу Узбекистана.
2023-05-01T15:32+0500
2023-05-01T15:32+0500
2023-05-01T15:56+0500
узбекистан
министерство природных ресурсов
растение
красная книга
охрана
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Таджикскую ферулу, занесенную в Красную книгу Узбекистана, взяли по особую охрану. Цель — обеспечение естественной популяции, воспроизводства и восстановления распространения растения в естественных условиях, сообщает министерство природных ресурсов страны.Отмечается также, что установят жесткий контроль над пользованием (изъятие из природы, сбор, вырубка, нанесение ущерба) без разрешительных документов на все виды ферулы, как занесенных в Красную книгу, так и не занесенных.Ferula tadshikorum — это многолетнее травянистое растение семейства зонтичных. Из его корня получают ценную специю — асафетиду. Ферулу используют в народной медицине как лекарство, в том числе от сосудистых и нервных заболеваний, туберкулеза легких.В мире насчитывают более 160 видов этого растения, в частности, в Узбекистане – более 50 видов. Читайте также:
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узбекистан минприроды растения таджикская ферула красная книга естественная популяция воспроизводство восстановление распространение условия
узбекистан минприроды растения таджикская ферула красная книга естественная популяция воспроизводство восстановление распространение условия
В Узбекистане взяли под особую охрану редкое растение
15:32 01.05.2023 (обновлено: 15:56 01.05.2023)
Это растение — таджикская ферула, занесенная в Красную книгу Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik.
Таджикскую ферулу, занесенную в Красную книгу Узбекистана, взяли по особую охрану. Цель — обеспечение естественной популяции, воспроизводства и восстановления распространения растения в естественных условиях, сообщает министерство природных ресурсов
страны.
"Введен мораторий на таджикскую ферулу (лат. Ferula tadshikorum), занесенную в Красную книгу Узбекистана. Мораторий рассчитан на 3 года с целью обеспечения естественной популяции, воспроизводства и восстановления распространения растения в естественных условиях", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что установят жесткий контроль над пользованием (изъятие из природы, сбор, вырубка, нанесение ущерба) без разрешительных документов на все виды ферулы, как занесенных в Красную книгу, так и не занесенных.
Ferula tadshikorum — это многолетнее травянистое растение семейства зонтичных. Из его корня получают ценную специю — асафетиду.
Ферулу используют в народной медицине как лекарство, в том числе от сосудистых и нервных заболеваний, туберкулеза легких.
В мире насчитывают более 160 видов этого растения, в частности, в Узбекистане – более 50 видов.