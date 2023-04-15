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https://uz.sputniknews.ru/20230415/na-dne-aralskogo-morya-zavershili-ozelenenie-bolee-100-tys-ga-zemli-foto-33963438.html
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли — фото
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли — фото
С января по апрель здесь проходил озеленительный сезон. Пустынную территорию Аральского моря засаживали саксаулом, соляноколосником и тамариксом
2023-04-15T12:41+0500
2023-04-15T12:49+0500
узбекистан
аральское море
озеленение
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. С января по апрель 2023 года специалисты МЧС и министерства природных ресурсов при помощи авиации и сельхозтехники засаживали пустынную территорию Аральского моря, рассказали Sputnik в МЧС.В результате создали 117 тыс. га зеленых насаждений. Использовали саксаул, соляноколосник и тамарикс.В будущем эти площади помогут в развитии животноводства. Их планируют использовать в качестве пастбищ.Всего с декабря 2018 года по сегодняшний день на Аралкумах высадили 1,6 млн га лесных насаждений.Высыхание Аральского моря — одна их крупнейших мировых экологических катастроф, которая стала причиной ряда экологических, социально-экономических и гуманитарных проблем не только для Узбекистана, но и для всех государств региона.В 2018 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на высохшем дне Аральского моря начали высаживать леса. За 4 года министерство по чрезвычайным ситуациям и Агентство лесного хозяйства при Минприроды страны создали 1 млн 620 тыс. гектаров леса из саксаула, тамарикса и других пустынных растений.В 2022 году в Аральское море поступило 816 млн кубических метров воды, а только за первые два месяца 2023 года — 803 млн кубических метров.Читайте также:
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узбекистан аральское море озеленение мчс саксаул соляноколосник тамарикс пустыня пастбища животноводство
узбекистан аральское море озеленение мчс саксаул соляноколосник тамарикс пустыня пастбища животноводство

На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли — фото

12:41 15.04.2023 (обновлено: 12:49 15.04.2023)
© архив Зиновия НовицкогоНа дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2023
© архив Зиновия Новицкого
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С января по апрель здесь проходил озеленительный сезон. Пустынную территорию Аральского моря засаживали саксаулом, соляноколосником и тамариксом.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. С января по апрель 2023 года специалисты МЧС и министерства природных ресурсов при помощи авиации и сельхозтехники засаживали пустынную территорию Аральского моря, рассказали Sputnik в МЧС.
© архив Зиновия НовицкогоНа дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2023
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли
© архив Зиновия Новицкого
В результате создали 117 тыс. га зеленых насаждений. Использовали саксаул, соляноколосник и тамарикс.
© архив Зиновия НовицкогоНа дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2023
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли
© архив Зиновия Новицкого
В будущем эти площади помогут в развитии животноводства. Их планируют использовать в качестве пастбищ.
© архив Зиновия НовицкогоНа дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2023
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли
© архив Зиновия Новицкого
Всего с декабря 2018 года по сегодняшний день на Аралкумах высадили 1,6 млн га лесных насаждений.
Высыхание Аральского моря — одна их крупнейших мировых экологических катастроф, которая стала причиной ряда экологических, социально-экономических и гуманитарных проблем не только для Узбекистана, но и для всех государств региона.
В 2018 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на высохшем дне Аральского моря начали высаживать леса. За 4 года министерство по чрезвычайным ситуациям и Агентство лесного хозяйства при Минприроды страны создали 1 млн 620 тыс. гектаров леса из саксаула, тамарикса и других пустынных растений.
В 2022 году в Аральское море поступило 816 млн кубических метров воды, а только за первые два месяца 2023 года — 803 млн кубических метров.
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