На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли — фото
12:41 15.04.2023 (обновлено: 12:49 15.04.2023)
© архив Зиновия НовицкогоНа дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли
© архив Зиновия Новицкого
С января по апрель здесь проходил озеленительный сезон. Пустынную территорию Аральского моря засаживали саксаулом, соляноколосником и тамариксом.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. С января по апрель 2023 года специалисты МЧС и министерства природных ресурсов при помощи авиации и сельхозтехники засаживали пустынную территорию Аральского моря, рассказали Sputnik в МЧС.
© архив Зиновия НовицкогоНа дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли
© архив Зиновия Новицкого
В результате создали 117 тыс. га зеленых насаждений. Использовали саксаул, соляноколосник и тамарикс.
© архив Зиновия НовицкогоНа дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли
© архив Зиновия Новицкого
В будущем эти площади помогут в развитии животноводства. Их планируют использовать в качестве пастбищ.
© архив Зиновия НовицкогоНа дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли
© архив Зиновия Новицкого
Всего с декабря 2018 года по сегодняшний день на Аралкумах высадили 1,6 млн га лесных насаждений.
Высыхание Аральского моря — одна их крупнейших мировых экологических катастроф, которая стала причиной ряда экологических, социально-экономических и гуманитарных проблем не только для Узбекистана, но и для всех государств региона.
В 2018 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на высохшем дне Аральского моря начали высаживать леса. За 4 года министерство по чрезвычайным ситуациям и Агентство лесного хозяйства при Минприроды страны создали 1 млн 620 тыс. гектаров леса из саксаула, тамарикса и других пустынных растений.
В 2022 году в Аральское море поступило 816 млн кубических метров воды, а только за первые два месяца 2023 года — 803 млн кубических метров.
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