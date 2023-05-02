https://uz.sputniknews.ru/20230502/iskusstvennyy-intellekt-rak-diagnostika-34522866.html

Искусственный интеллект научился распознавать рак на ранней стадии

Искусственный интеллект научился распознавать рак на ранней стадии

Британские ученые смогли использовать искусственный интеллект для определения онкологических заболеваний с высокой точностью.

2023-05-02T07:00+0500

2023-05-02T07:00+0500

2023-05-02T07:00+0500

это интересно

искусственный интеллект

онкология

ученые

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Британские ученые смогли научить искусственный интеллект с высокой точностью определять онкологические заболевания на ранней стадии, пишет The Guardian.Новая модель искусственного интеллекта способна точно определять, является ли новообразование раковым. Благодаря этой технологии медики смогли выявить болезнь на ранней стадии и начать лечение.Британские ученые пропустили через искусственный интеллект результаты компьютерной томографии около 500 пациентов, у которых обнаружили новообразования в легких. Оказалось, что ИИ смог диагностировать злокачественные опухоли с точностью 0,87 по методике AUC, при том, что идеалом считается показатель 1, а 0,5 указывает на наличие погрешностей.Искусственный интеллект также указал на пациентов с высоким риском злокачественных опухолей и в 18 из 22 случаев рекомендовал раннее лечение – и впоследствии выяснилось, что он был прав, у этих пациентов обнаружили злокачественные образования.Однако, еще рано говорить о внедрении технологии в клиники – необходимы дополнительные испытания.Читайте также: Назвали неявные причины головной боли

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искусственный интеллект диагностика рака на ранней стадии онкология злокачественные опухоли