https://uz.sputniknews.ru/20230502/iskusstvennyy-intellekt-rak-diagnostika-34522866.html
Искусственный интеллект научился распознавать рак на ранней стадии
Искусственный интеллект научился распознавать рак на ранней стадии
Британские ученые смогли использовать искусственный интеллект для определения онкологических заболеваний с высокой точностью.
2023-05-02T07:00+0500
2023-05-02T07:00+0500
2023-05-02T07:00+0500
это интересно
искусственный интеллект
онкология
ученые
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Британские ученые смогли научить искусственный интеллект с высокой точностью определять онкологические заболевания на ранней стадии, пишет The Guardian.Новая модель искусственного интеллекта способна точно определять, является ли новообразование раковым. Благодаря этой технологии медики смогли выявить болезнь на ранней стадии и начать лечение.Британские ученые пропустили через искусственный интеллект результаты компьютерной томографии около 500 пациентов, у которых обнаружили новообразования в легких. Оказалось, что ИИ смог диагностировать злокачественные опухоли с точностью 0,87 по методике AUC, при том, что идеалом считается показатель 1, а 0,5 указывает на наличие погрешностей.Искусственный интеллект также указал на пациентов с высоким риском злокачественных опухолей и в 18 из 22 случаев рекомендовал раннее лечение – и впоследствии выяснилось, что он был прав, у этих пациентов обнаружили злокачественные образования.Однако, еще рано говорить о внедрении технологии в клиники – необходимы дополнительные испытания.Читайте также: Назвали неявные причины головной боли
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MIA „Rosiya Segodnya“
искусственный интеллект диагностика рака на ранней стадии онкология злокачественные опухоли
искусственный интеллект диагностика рака на ранней стадии онкология злокачественные опухоли
Искусственный интеллект научился распознавать рак на ранней стадии
Британские ученые смогли использовать искусственный интеллект для определения онкологических заболеваний с высокой точностью.
Британские ученые смогли научить искусственный интеллект с высокой точностью определять онкологические заболевания на ранней стадии, пишет
The Guardian.
Новая модель искусственного интеллекта способна точно определять, является ли новообразование раковым. Благодаря этой технологии медики смогли выявить болезнь на ранней стадии и начать лечение.
Британские ученые пропустили через искусственный интеллект результаты компьютерной томографии около 500 пациентов, у которых обнаружили новообразования в легких. Оказалось, что ИИ смог диагностировать злокачественные опухоли с точностью 0,87 по методике AUC, при том, что идеалом считается показатель 1, а 0,5 указывает на наличие погрешностей.
Искусственный интеллект также указал на пациентов с высоким риском злокачественных опухолей и в 18 из 22 случаев рекомендовал раннее лечение – и впоследствии выяснилось, что он был прав, у этих пациентов обнаружили злокачественные образования.
"Благодаря этой работе мы надеемся раздвинуть границы, чтобы ускорить обнаружение болезни с помощью инновационных технологий, таких как ИИ", — отметил автор исследования доктор Ричард Ли.
Однако, еще рано говорить о внедрении технологии в клиники – необходимы дополнительные испытания.