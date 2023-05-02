https://uz.sputniknews.ru/20230502/kyrgyzstan-zyemlyetryasyeniye-uzbyekistan-podzyemnyye-tolchki-yangixayetskiy-kasansayskiy-rayony-namanganskaya-oblast-34529974.html

В Узбекистане ощутили землетрясение с эпицентром в Кыргызстане

В Узбекистане ощутили землетрясение с эпицентром в Кыргызстане

Подземные толчки почувствовали жители двух районов Наманганской области. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 205 км в северо-восточном направлении.

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кыргызстан

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мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Сегодня в 09.46 по ташкентскому времени в Кыргызстане произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.По данным сейсмологов, магнитуда колебаний составила 4,3. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 205 км в северо-восточном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:Янгикурганский район: 2-3 балла, 51 км.Касансайский район: 2 балла, 60 км.Читайте также: Как возрождали Ташкент после землетрясения

узбекистан

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наманганская область

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