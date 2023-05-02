https://uz.sputniknews.ru/20230502/kyrgyzstan-zyemlyetryasyeniye-uzbyekistan-podzyemnyye-tolchki-yangixayetskiy-kasansayskiy-rayony-namanganskaya-oblast-34529974.html
В Узбекистане ощутили землетрясение с эпицентром в Кыргызстане
В Узбекистане ощутили землетрясение с эпицентром в Кыргызстане
Подземные толчки почувствовали жители двух районов Наманганской области. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 205 км в северо-восточном направлении.
2023-05-02T10:53+0500
2023-05-02T10:53+0500
2023-05-02T10:57+0500
кыргызстан
землетрясение
узбекистан
ташкент
наманганская область
район
общество
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Сегодня в 09.46 по ташкентскому времени в Кыргызстане произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.По данным сейсмологов, магнитуда колебаний составила 4,3. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 205 км в северо-восточном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:Янгикурганский район: 2-3 балла, 51 км.Касансайский район: 2 балла, 60 км.Читайте также: Как возрождали Ташкент после землетрясения
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кыргызстан землетрясение узбекистан наманганская область районы ташкент мчс
кыргызстан землетрясение узбекистан наманганская область районы ташкент мчс
В Узбекистане ощутили землетрясение с эпицентром в Кыргызстане
10:53 02.05.2023 (обновлено: 10:57 02.05.2023)
Подземные толчки почувствовали жители двух районов Наманганской области. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 205 км в северо-восточном направлении.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik.
Сегодня в 09.46 по ташкентскому времени в Кыргызстане произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
По данным сейсмологов, магнитуда колебаний составила 4,3. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 205 км в северо-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Янгикурганский район: 2-3 балла, 51 км.
Касансайский район: 2 балла, 60 км.