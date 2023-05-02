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https://uz.sputniknews.ru/20230502/nachalsya-vizit-shavkata-mirziyoeva-v-germaniyu-34563033.html
Начался визит Шавката Мирзиёева в Германию
Начался визит Шавката Мирзиёева в Германию
Президент Узбекистана с супругой прилетели с официальным визитом по приглашению президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. 02.05.2023, Sputnik Узбекистан
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узбекистан
германия
шавкат мирзиёев
визит
политика
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ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл с визитом в Германию, сообщает пресс-служба главы государства.Визит состоялся по приглашению германского лидера Франка-Вальтера Штайнмайера. В честь прибытия президента Узбекистана в аэропорту "Берлин-Бранденбург" вывесили государственный флаг республики. Узбекского лидера встречали официальные лица Германии.В первый день визита Шавкат Мирзиёев встретится с федеральным канцлером Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба.В ходе визита он также проведет переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также встретится с руководством ведущих германских компаний.Кроме того, Мирзиёев посетит выставку “Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи”, которая откроется в Новом музее и галерее Джеймса Симона в Берлине.Напомним, первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Германию состоялся 20-22 января 2019 года.Читайте также: Путин поздравил Мирзиёева с проведением референдума
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узбекистан, германия, шавкат мирзиёев, визит, политика
узбекистан, германия, шавкат мирзиёев, визит, политика

Начался визит Шавката Мирзиёева в Германию

21:10 02.05.2023 (обновлено: 21:17 02.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Германию
Визит Шавката Мирзиёева в Германию - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана с супругой прилетели с официальным визитом по приглашению президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.
ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл с визитом в Германию, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Германию
Визит Шавката Мирзиёева в Германию - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2023
Визит Шавката Мирзиёева в Германию
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит состоялся по приглашению германского лидера Франка-Вальтера Штайнмайера.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Германию
Визит Шавката Мирзиёева в Германию - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2023
Визит Шавката Мирзиёева в Германию
© Пресс-служба президента Узбекистана
В честь прибытия президента Узбекистана в аэропорту "Берлин-Бранденбург" вывесили государственный флаг республики. Узбекского лидера встречали официальные лица Германии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Германию
Визит Шавката Мирзиёева в Германию - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2023
Визит Шавката Мирзиёева в Германию
© Пресс-служба президента Узбекистана
В первый день визита Шавкат Мирзиёев встретится с федеральным канцлером Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба.
В ходе визита он также проведет переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также встретится с руководством ведущих германских компаний.
Кроме того, Мирзиёев посетит выставку “Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи”, которая откроется в Новом музее и галерее Джеймса Симона в Берлине.
Напомним, первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Германию состоялся 20-22 января 2019 года.
Читайте также: Путин поздравил Мирзиёева с проведением референдума
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