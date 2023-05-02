https://uz.sputniknews.ru/20230502/nachalsya-vizit-shavkata-mirziyoeva-v-germaniyu-34563033.html

Начался визит Шавката Мирзиёева в Германию

Начался визит Шавката Мирзиёева в Германию

Президент Узбекистана с супругой прилетели с официальным визитом по приглашению президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. 02.05.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

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шавкат мирзиёев

визит

политика

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ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл с визитом в Германию, сообщает пресс-служба главы государства.Визит состоялся по приглашению германского лидера Франка-Вальтера Штайнмайера. В честь прибытия президента Узбекистана в аэропорту "Берлин-Бранденбург" вывесили государственный флаг республики. Узбекского лидера встречали официальные лица Германии.В первый день визита Шавкат Мирзиёев встретится с федеральным канцлером Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба.В ходе визита он также проведет переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также встретится с руководством ведущих германских компаний.Кроме того, Мирзиёев посетит выставку “Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи”, которая откроется в Новом музее и галерее Джеймса Симона в Берлине.Напомним, первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Германию состоялся 20-22 января 2019 года.Читайте также: Путин поздравил Мирзиёева с проведением референдума

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