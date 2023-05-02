Начался визит Шавката Мирзиёева в Германию
21:10 02.05.2023 (обновлено: 21:17 02.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Германию
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана с супругой прилетели с официальным визитом по приглашению президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.
ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл с визитом в Германию, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Германию
Визит Шавката Мирзиёева в Германию
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит состоялся по приглашению германского лидера Франка-Вальтера Штайнмайера.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Германию
Визит Шавката Мирзиёева в Германию
© Пресс-служба президента Узбекистана
В честь прибытия президента Узбекистана в аэропорту "Берлин-Бранденбург" вывесили государственный флаг республики. Узбекского лидера встречали официальные лица Германии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Германию
Визит Шавката Мирзиёева в Германию
© Пресс-служба президента Узбекистана
В первый день визита Шавкат Мирзиёев встретится с федеральным канцлером Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба.
В ходе визита он также проведет переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также встретится с руководством ведущих германских компаний.
Кроме того, Мирзиёев посетит выставку “Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи”, которая откроется в Новом музее и галерее Джеймса Симона в Берлине.
Напомним, первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Германию состоялся 20-22 января 2019 года.
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