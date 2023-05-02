https://uz.sputniknews.ru/20230502/putin-pozdravil-mirziyoeva-referendum--34538160.html
Путин поздравил Мирзиёева с проведением референдума
Путин поздравил Мирзиёева с проведением референдума
Изменения помогут дальше развивать двусторонние отношения.
2023-05-02T13:47+0500
2023-05-02T13:47+0500
2023-05-02T14:24+0500
политика
владимир путин
россия
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил узбекского коллегу Шавката Мирзиёева с успешным проведением конституционного референдума, передает пресс-служба российского лидера.По мнению Путина, конституционные изменения будут способствовать развитию партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном.Напомним, 30 апреля в республике прошел референдум по Конституции в новой редакции. Проект Конституции подержали более 15 млн граждан.Читайте также:Президент Азербайджана принял делегацию "Узавтосаноат"
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путин поздравил мирзиёева с проведением референдума мирзиёев референдум 2023 в узбекистане узбекистан выборы голосование итоги как прошли россия узбекистан отношения сотрудничество
путин поздравил мирзиёева с проведением референдума мирзиёев референдум 2023 в узбекистане узбекистан выборы голосование итоги как прошли россия узбекистан отношения сотрудничество
Путин поздравил Мирзиёева с проведением референдума
13:47 02.05.2023 (обновлено: 14:24 02.05.2023)
Российский лидер считает, что конституционные изменения помогут дальше развивать двусторонние отношения.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил узбекского коллегу Шавката Мирзиёева с успешным проведением конституционного референдума, передает
пресс-служба российского лидера.
"Итоги общенародного голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого Вами курса на упрочение государственных институтов, защиту прав граждан и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны", — написано в сообщении пресс-службы.
По мнению Путина, конституционные изменения будут способствовать развитию партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном.
Напомним, 30 апреля в республике прошел референдум по Конституции в новой редакции. Проект Конституции подержали более 15 млн граждан.