https://uz.sputniknews.ru/20230502/rossiya-modeler-valentin-yudashkin-smert-34544423.html
Умер знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин
Умер знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин
Российский художник-модельер с мировым именем скончался на 60-м году жизни.
2023-05-02T15:37+0500
2023-05-02T15:37+0500
2023-05-02T16:08+0500
россия
мода
модельер
смерть
культура
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Скончался знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин, сообщает РИА Новости.Ему было 59 лет. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью.Будущий кутюрье родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка (Московская область). В 1986 году окончил с отличием Московский индустриальный техникум (два диплома: "История костюма" и "Макияж и декоративная косметика").Впервые представил свою коллекцию в Париже в 1991 году, она включала 150 моделей, но была создана четырьмя годами ранее.Создавал костюмы для олимпийской сборной Росси в 1994-м и 1996-м (Олимпиады в Лиллехаммере и Атланте). В 2008 году участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ.Дом моды Валентина Юдашкина – один из ведущих в России. Компания владеет сетью фирменных бутиков, показы дизайнера помимо Москвы проходили в Париже, Милане, Нью-Йорке. Работы Юдашкина выставлялись в Музее костюма в Лувре, Государственном историческом музее в Москве, Калифорнийском музее моды.Читайте также: Скончался российский модельер Вячеслав Зайцев
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россия мода модельер валентин юдашкин смерть культура
россия мода модельер валентин юдашкин смерть культура
Умер знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин
15:37 02.05.2023 (обновлено: 16:08 02.05.2023)
Российский художник-модельер умер на 60-м году жизни.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik.
Скончался знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин, сообщает РИА Новости.
Ему было 59 лет. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью.
Будущий кутюрье родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка (Московская область). В 1986 году окончил с отличием Московский индустриальный техникум (два диплома: "История костюма" и "Макияж и декоративная косметика").
Впервые представил свою коллекцию в Париже в 1991 году, она включала 150 моделей, но была создана четырьмя годами ранее.
Создавал костюмы для олимпийской сборной Росси в 1994-м и 1996-м (Олимпиады в Лиллехаммере и Атланте). В 2008 году участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ.
Дом моды Валентина Юдашкина – один из ведущих в России. Компания владеет сетью фирменных бутиков, показы дизайнера помимо Москвы проходили в Париже, Милане, Нью-Йорке. Работы Юдашкина выставлялись в Музее костюма в Лувре, Государственном историческом музее в Москве, Калифорнийском музее моды.