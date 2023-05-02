https://uz.sputniknews.ru/20230502/ssha-vzlomali-dver-giperzvukovogo-orujiya-chto-oni-poluchili-34561296.html

США "взломали дверь" гиперзвукового оружия: что они получили?

США "взломали дверь" гиперзвукового оружия: что они получили?

Ради роста ассигнований руководство Пентагона готово на многое, включая "взлом дверей" гиперзвукового оружия. За этими дверями начинается реальность, в которой американские гиперзвуковые ракеты не летают.

2023-05-02T20:21+0500

2023-05-02T20:21+0500

2023-05-02T20:41+0500

сша

оружие

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Министр ВВС США Фрэнк Кендалл 27 апреля заявил конгрессменам, что решение о покупке гиперзвуковых ракет воздушного базирования ARRW состоится после завершения работы с прототипами.Интригующее и пафосное заявление ВВС США о "взломе дверей гиперзвукового оружия" (то есть, о технологическом прорыве) сделано через несколько недель после официального объявления программы AGM-183A ARRW закрытой.Очевидное противоречие можно объяснить только безмерной любовью Пентагона и предприятий ВПК к большим деньгам, поступление которых зависит от решений Конгресса США, а не от хода испытаний.Известно, что борьба Пентагона с инопланетянами и гиперзвуковым барьером ежегодно требует миллиардов долларов, хотя заметных результатов титанической работы нет. Дорогостоящие испытания прототипа ракеты AGM-183A ARRW воздушного базирования будут продолжены, чтобы "помочь будущим гиперзвуковым программам".Параллельно и аналогично развивается проект HACM (контракт с Raytheon Technologies на $985 млн).США одновременно разрабатывают едва ли не дюжину гиперзвуковых программ – Пентагон запрашивает на гиперзвуковые исследования в 2024-м году $11 млрд.И все же, количество не переходит в качество.Проектные характеристики изделий ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon – гиперзвуковой планирующий аппарат, устанавливаемый на ракету, стартующую с бомбардировщика) и HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile – крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, которую могут нести истребители) предусматривают маневренный полет на скорости до 7 Махов, дальностью 1000 км и 500 км соответственно.Отдельные испытания ранее позволили макетам "дотянуться" до нижней границы гиперзвука – 5 Махов, однако управляемость и дальность полета изделий остались "за кадром".Развитие ARRW было трудным, сопровождалось серией неудач. Проект HACM американцам кажется более предпочтительным, поскольку способен "интегрироваться с большим количеством платформ", и все же сроки готовности неоднократно переносились.До устойчивого и управляемого гиперзвукового полета двум наиболее продвинутым макетам изделий ARRW и HACM еще далеко. До российских серийных изделий "Кинжал" или "Циркон" второго поколения (10 Махов) – еще дальше.Напомню, войска РФ успешно применяют гиперзвуковые ракеты в зоне СВО на Украине.Длинная полоса неудачРанее ВВС США запрашивали у Конгресса $161 млн, чтобы купить первые 12 ракет ARRW в 2022-м финансовом году. Затем Пентагон планировал закупить первую гиперзвуковую ракету воздушного базирования за $46,6 млн в 2023-м году.Но невозможно приобрести то, чего нет.Факты – упрямая вещь, и они доказывают: развитие высоких технологий в США напрямую с финансированием не связано. Можно быстро напечатать (и поделить) миллиарды долларов, но преодолеть гиперзвуковой барьер они не помогут.Неслучайно министр ВВС США Фрэнк Кендалл скептически относится к гиперзвуковому оружию – считает, что "исключительной" Америке неразумно с финансовой и стратегической точек зрения соперничать с Россией и Китаем, которые давно имеют на вооружении гиперзвуковые ракетные комплексы.Американская корпорация Lockheed Martin разрабатывает гиперзвуковые технологии около 60 лет, и лучший результат был достигнут в январе 2023-го года, когда макет HAWC стартовал с бомбардировщика B-52 и преодолел более 550 км на высоте 18 км (то есть в стратосфере) на скорости в 5 Махов – около 6100 км в час.При этом попадание ракеты (макета) в цель не афишировалось. Серийное производство такой продукции преждевременно, бессмысленно и бесполезно.Впереди еще годы работы. И все же отсутствие гиперзвукового оружия не мешает ВМС США и корпорации Lockheed Martin "интегрировать" несуществующую ракетную систему на высокоаварийный эсминец-невидимку класса DDG-1000 ZUMWALT.ВМС США и военная судостроительная компания Ingalls Shipbuilding в январе подписали контракт на $10,5 млрд по модернизации стелс-эсминца Zumwalt и эсминца USS Michael Monsoor (DDG-1001) с целью размещения на них по 12 гиперзвуковых ракет с неядерными боеголовками.В Пентагоне считают, что гиперзвук неизбежно покорится американцами к 2025-му году, вопреки системным проблемам и значительному технологическому отставанию от мировых лидеров – РФ и КНР.Заранее определена цена – серийные гиперзвуковые ракеты разных модификаций обойдутся налогоплательщикам США по $18–41 млн за штуку. Отдельные гиперзвуковые программы будут стоить от $15 млрд до $18 млрд, с учетом серийного выпуска 300 ракет каждой модификации.Лишь в интересах Сухопутных войск и ВВС, без учета закупок гиперзвуковых ракет для ВМС, Пентагон с 2019-го года потратил на гиперзвуковые разработки более $8 млрд долларов, и планирует израсходовать еще $13 млрд в рамках оборонного плана на 2023–2027-е финансовые годы.Поразительная щедрость Конгресса выглядит тем более странно, что американскому гиперзвуку остро не хватает интеграции новых технологий, производственных мощностей, талантливых ученых.Отсутствуют даже конкретные (комплексные) планы испытаний гиперзвуковых изделий в простых и сложных условиях (противодействия зенитных ракетных комплексов противника).Очевидно, круговорот денежных потоков в Вашингтоне важнее национальной безопасности и реального научно-технологического прорыва в области вооружений.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Двукратный рост торговли между Узбекистаном и Россией — насколько это реально?

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_416:36:782:402_100x100_80_0_0_38c659d08469075813e385fb40cef094.jpg

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сша гиперзвуковое оружие вооружение