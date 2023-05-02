https://uz.sputniknews.ru/20230502/ubiystvo-snejnogo-barsa-v-giscarskom-zapovednike-feyk-34552003.html
Снежного барса в Гисcарском заповеднике не убивали
Снежного барса в Гисcарском заповеднике не убивали
Минприроды опровергло информацию об убийстве в заповеднике.
2023-05-02T17:45+0500
2023-05-02T17:45+0500
2023-05-02T18:00+0500
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Распространившаяся в интернете информация, что в Гисcарском государственном заповеднике застрелили снежного барса — ложь, передает министерство природных ресурсов.Информацию об убийстве проверяли специалисты ведомства. По их данным, в заповеднике не ведут охоту на животных.Напомним, снежный барс — дикое животное редкого вида, внесен в Красную книгу Узбекистана и Красный список Международного союза охраны природы.Ранее двое мужчин пытались похитить краснокнижного Бухарского горного барана из Сурханского заповедника.Читайте также:Информация о новом золотом руднике в Джизаке — фейк
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снежного барса в гисcарском заповеднике не убивали министерство природных ресурсов экология защита животных в узбекистане в гисcарский государственный заповедник снежный барс красная книга узбекистана новости новость фейк
снежного барса в гисcарском заповеднике не убивали министерство природных ресурсов экология защита животных в узбекистане в гисcарский государственный заповедник снежный барс красная книга узбекистана новости новость фейк
Снежного барса в Гисcарском заповеднике не убивали
17:45 02.05.2023 (обновлено: 18:00 02.05.2023)
Министерство природы опровергло информацию об убийство дикого зверя в заповеднике.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik.
Распространившаяся в интернете информация, что в Гисcарском государственном заповеднике застрелили снежного барса — ложь, передает
министерство природных ресурсов.
Информацию об убийстве проверяли специалисты ведомства. По их данным, в заповеднике не ведут охоту на животных.
"В ходе исследования выяснилось, что данное сообщение не соответствует действительности, и что ни один снежный барс не был пойман или застрелен в Гиссарском государственном заповеднике", — написано в сообщении министерства.
Напомним, снежный барс — дикое животное редкого вида, внесен в Красную книгу Узбекистана и Красный список Международного союза охраны природы.
Ранее двое мужчин пытались похитить краснокнижного Бухарского горного барана из Сурханского заповедника.