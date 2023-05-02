https://uz.sputniknews.ru/20230502/ubiystvo-snejnogo-barsa-v-giscarskom-zapovednike-feyk-34552003.html

Снежного барса в Гисcарском заповеднике не убивали

Снежного барса в Гисcарском заповеднике не убивали

Минприроды опровергло информацию об убийстве в заповеднике.

2023-05-02T17:45+0500

2023-05-02T17:45+0500

2023-05-02T18:00+0500

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Распространившаяся в интернете информация, что в Гисcарском государственном заповеднике застрелили снежного барса — ложь, передает министерство природных ресурсов.Информацию об убийстве проверяли специалисты ведомства. По их данным, в заповеднике не ведут охоту на животных.Напомним, снежный барс — дикое животное редкого вида, внесен в Красную книгу Узбекистана и Красный список Международного союза охраны природы.Ранее двое мужчин пытались похитить краснокнижного Бухарского горного барана из Сурханского заповедника.Читайте также:Информация о новом золотом руднике в Джизаке — фейк

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