https://uz.sputniknews.ru/20230502/novyy-zolotoy-rudnik-v-djizake-feyk--34550530.html

Информация о новом золотом руднике в Джизаке — фейк

Информация о новом золотом руднике в Джизаке — фейк

Информация в интернете о золотом руднике в Джизаке не правда.

2023-05-02T17:06+0500

2023-05-02T17:06+0500

2023-05-02T17:40+0500

общество

интернет

фейки

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Информация, что в горах Джизакской области нашли новое золоторудное месторождение, не соответствует действительности, передает министерство горнодобывающей промышленности и геологии.Также министерство напомнило, что в республике распространение фейков — это административное правонарушение и за что грозит штраф в размере от 50 БРВ до 100 БРВ.Ранее министерство дошкольного и школьного образования опровергло информацию о планах со следующего года ввести в школах 12-летнее обучение.Читайте также:

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