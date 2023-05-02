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https://uz.sputniknews.ru/20230502/novyy-zolotoy-rudnik-v-djizake-feyk--34550530.html
Информация о новом золотом руднике в Джизаке — фейк
Информация о новом золотом руднике в Джизаке — фейк
Информация в интернете о золотом руднике в Джизаке не правда.
2023-05-02T17:06+0500
2023-05-02T17:40+0500
общество
интернет
фейки
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Информация, что в горах Джизакской области нашли новое золоторудное месторождение, не соответствует действительности, передает министерство горнодобывающей промышленности и геологии.Также министерство напомнило, что в республике распространение фейков — это административное правонарушение и за что грозит штраф в размере от 50 БРВ до 100 БРВ.Ранее министерство дошкольного и школьного образования опровергло информацию о планах со следующего года ввести в школах 12-летнее обучение.Читайте также:
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информация о новом золотом руднике в джизаке фейк золотой рудник в джизаке узбекистан правда ли новости джизака новости узбекистана новость золото в узбекистане золотодобывающая промышленность

Информация о новом золотом руднике в Джизаке — фейк

17:06 02.05.2023 (обновлено: 17:40 02.05.2023)
© Sputnik / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкСлиток золота. Иллюстративное фото
Слиток золота. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2023
© Sputnik / Игорь Егоров
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Распространенная в интернете информация о золотом руднике в Джизаке не является правдой.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Информация, что в горах Джизакской области нашли новое золоторудное месторождение, не соответствует действительности, передает министерство горнодобывающей промышленности и геологии.
Также министерство напомнило, что в республике распространение фейков — это административное правонарушение и за что грозит штраф в размере от 50 БРВ до 100 БРВ.
Ранее министерство дошкольного и школьного образования опровергло информацию о планах со следующего года ввести в школах 12-летнее обучение.
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