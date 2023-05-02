https://uz.sputniknews.ru/20230502/ukraina-yevropa-rossiya-ekonomika-forbes-statya-sravneniye-34538655.html

В США сравнили положение дел в России, ЕС и на Украине

В США сравнили положение дел в России, ЕС и на Украине

Forbes: экономика Рф гораздо устойчивее, чем на Украине и в ЕС

2023-05-02T14:31+0500

2023-05-02T14:31+0500

2023-05-02T15:05+0500

сша

forbes

статья

украина

европа

россия

экономика

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/02/34541044_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c508015d080da292660b72f9478f00d9.jpg

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Европа страдает от последствий украинского кризиса, а экономика Украины оказалась в бедственном положении, в то время как в России дела обстоят гораздо лучше, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в Forbes.Автор статьи, опубликованной в американском финансово-экономическом журнале, — обозреватель Кеннет РапозаТакже он отметил, что экономический спад в Европе связан с такими последствиями украинского конфликта, как повышение цен на энергоносители, проблема миграции и высокая инфляция. Отдельно Рапоза остановился на политическом расколе Европы.Также он отметил, что спад ВВП Украины в 2022 году составил 29,1%. В текущем году он снизится на 3%, что кажется крайне оптимистичным прогнозом, учитывая продолжающийся военный конфликт. В январе 2023 года безработица в стране выросла до 10,6%, а в 2022 году инфляция в среднем составила 30%, хотя в марте 2023 года она снизилась до 21%.По словам Рапозы, все ожидали, что украинский конфликт будет дорогостоящим для России, однако максимальную цену за него платит именно Европа.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом в РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Читайте также: В США испугались последствий украинского контрнаступления

украина

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия украина европа сша статья forbes владимир путин эммануэль макрон экономика в мире