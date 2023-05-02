https://uz.sputniknews.ru/20230502/ukraina-yevropa-rossiya-ekonomika-forbes-statya-sravneniye-34538655.html
В США сравнили положение дел в России, ЕС и на Украине
В США сравнили положение дел в России, ЕС и на Украине
Forbes: экономика Рф гораздо устойчивее, чем на Украине и в ЕС
2023-05-02T14:31+0500
2023-05-02T14:31+0500
2023-05-02T15:05+0500
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Европа страдает от последствий украинского кризиса, а экономика Украины оказалась в бедственном положении, в то время как в России дела обстоят гораздо лучше, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в Forbes.Автор статьи, опубликованной в американском финансово-экономическом журнале, — обозреватель Кеннет РапозаТакже он отметил, что экономический спад в Европе связан с такими последствиями украинского конфликта, как повышение цен на энергоносители, проблема миграции и высокая инфляция. Отдельно Рапоза остановился на политическом расколе Европы.Также он отметил, что спад ВВП Украины в 2022 году составил 29,1%. В текущем году он снизится на 3%, что кажется крайне оптимистичным прогнозом, учитывая продолжающийся военный конфликт. В январе 2023 года безработица в стране выросла до 10,6%, а в 2022 году инфляция в среднем составила 30%, хотя в марте 2023 года она снизилась до 21%.По словам Рапозы, все ожидали, что украинский конфликт будет дорогостоящим для России, однако максимальную цену за него платит именно Европа.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом в РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Читайте также: В США испугались последствий украинского контрнаступления
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россия украина европа сша статья forbes владимир путин эммануэль макрон экономика в мире
В США сравнили положение дел в России, ЕС и на Украине
14:31 02.05.2023 (обновлено: 15:05 02.05.2023)
Forbes: экономика Рф гораздо устойчивее, чем на Украине и в ЕС.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik
. Европа страдает от последствий украинского кризиса, а экономика Украины оказалась в бедственном положении, в то время как в России дела обстоят гораздо лучше, сообщает РИА Новости
со ссылкой на статью в Forbes.
Автор статьи, опубликованной в американском финансово-экономическом журнале, — обозреватель Кеннет Рапоза
"Российская экономика на удивление устойчива, во многом благодаря тому, что развивающиеся рынки, такие как Индия и Китай, игнорируют западные санкции <…>. По данным МВФ, рост в России в 2023 году будет выше, чем в Германии и Великобритании, где спад составит 0,3%", — пишет аналитик.
Также он отметил, что экономический спад в Европе связан с такими последствиями украинского конфликта, как повышение цен на энергоносители, проблема миграции и высокая инфляция. Отдельно Рапоза остановился на политическом расколе Европы.
"Военные действия на Украине только усугубят раскол с течением времени, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон уже встал на сторону Китая, призвав к мирным переговорам наперекор США и Германии, отправляющим танки на Украину", — заявил аналитик.
Также он отметил, что спад ВВП Украины в 2022 году составил 29,1%. В текущем году он снизится на 3%, что кажется крайне оптимистичным прогнозом, учитывая продолжающийся военный конфликт. В январе 2023 года безработица в стране выросла до 10,6%, а в 2022 году инфляция в среднем составила 30%, хотя в марте 2023 года она снизилась до 21%.
"Дела у России обстоят намного лучше, чем у Украины — по крайней мере на данный момент", — констатировал журналист.
По словам Рапозы, все ожидали, что украинский конфликт будет дорогостоящим для России, однако максимальную цену за него платит именно Европа.
"Чем дольше длятся военные действия, тем больнее они для Европы — и, похоже, она мало что может с этим поделать", — резюмировал автор статьи.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом в РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.