https://uz.sputniknews.ru/20230502/uzbekistan-armryestling-sport-kubok--34533226.html
В Ташкенте пройдет Кубок федерации по армрестлингу
В Ташкенте пройдет Кубок федерации по армрестлингу
Молодые спортсмены поборются за Кубок федерации армрестлинга.
2023-05-02T12:16+0500
2023-05-02T12:16+0500
2023-05-02T12:17+0500
спорт
узбекистан
молодежь
турнир
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Ташкенте 6 мая пройдут соревнования по армрестлингу среди молодежи, передает Федерация армрестлинга Узбекистана.Мероприятие состоится в ТРЦ Compass с 9.00 утра до 18.00. Вход для зрителей свободный.В турнире могут принять участие мужчины в весовых категориях от 50 до 86+ кг и девушки – от 60 кг. Для участия необходимо подать заявку и предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья.Главная цель соревнования – объединить молодежь и приобщить к здоровому образу жизни, сообщают организаторы.Читайте также:
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в ташкенте пройдет кубок федерации по армрестлингу армрестлинг в узбекистане турнир соревнования в трц compass как участвовать новости спорта новость спорт
в ташкенте пройдет кубок федерации по армрестлингу армрестлинг в узбекистане турнир соревнования в трц compass как участвовать новости спорта новость спорт
В Ташкенте пройдет Кубок федерации по армрестлингу
12:16 02.05.2023 (обновлено: 12:17 02.05.2023)
Молодые спортсмены поборются за Кубок федерации армрестлинга. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Ташкенте 6 мая пройдут соревнования по армрестлингу среди молодежи, передает Федерация армрестлинга Узбекистана.
Мероприятие состоится в ТРЦ Compass с 9.00 утра до 18.00. Вход для зрителей свободный.
В турнире могут принять участие мужчины в весовых категориях от 50 до 86+ кг и девушки – от 60 кг. Для участия необходимо подать заявку и предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья.
Главная цель соревнования – объединить молодежь и приобщить к здоровому образу жизни, сообщают организаторы.