https://uz.sputniknews.ru/20230502/uzbekistan-armryestling-sport-kubok--34533226.html

В Ташкенте пройдет Кубок федерации по армрестлингу

В Ташкенте пройдет Кубок федерации по армрестлингу

Молодые спортсмены поборются за Кубок федерации армрестлинга.

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спорт

узбекистан

молодежь

турнир

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Ташкенте 6 мая пройдут соревнования по армрестлингу среди молодежи, передает Федерация армрестлинга Узбекистана.Мероприятие состоится в ТРЦ Compass с 9.00 утра до 18.00. Вход для зрителей свободный.В турнире могут принять участие мужчины в весовых категориях от 50 до 86+ кг и девушки – от 60 кг. Для участия необходимо подать заявку и предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья.Главная цель соревнования – объединить молодежь и приобщить к здоровому образу жизни, сообщают организаторы.Читайте также:

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