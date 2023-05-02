https://uz.sputniknews.ru/20230502/uzbekistan-gosudarstvo-subsidiya-ipoteka-zayavka-onlayn-usluga-yepigu-34546359.html

Узбекистанцы теперь могут подать заявку на субсидию по ипотеке, не выходя из дома

Узбекистанцы теперь могут подать заявку на субсидию по ипотеке, не выходя из дома

С 1 мая 2023 года на ЕПИГУ запустили услугу по выдаче государственной субсидии на ипотечный кредит.

2023-05-02T16:40+0500

2023-05-02T16:40+0500

2023-05-02T16:40+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Узбекистане на Едином портале интерактивных государственных услуг my.gov.uz появилась услуга “Подача заявления на получение государственной субсидии на ипотечный кредит”, сообщает пресс-служба портала.Услугу предоставляют с 1 мая 2023 года. При этом, в процесс рассмотрения заявок внесли некоторые изменения.В частности, из состава комиссий по отбору претендентов на получение субсидии исключили начальника отдела Агентства по делам молодежи и директора Центра содействия занятости населения.Также отменили порядок рассмотрения заявления на получение субсидии центрами содействия занятости населения, территориальными управлениями Государственной кадастровой палаты, отделами Агентства по делам молодежи и районными (городскими) хокимиятами. При этом, данные этих организаций формируются автоматически, с помощью программного обеспечения subsidiya.idm.uz.В категорию лиц, нуждающихся в социальной защите и жилье, включили:Кроме того, отменили ограничения по верхнему пределу долговой нагрузки для заемщиков при выдаче ипотечных кредитов из средств, размещенных Минфином, а также по двукратному обращению за субсидиями в течение одного календарного года.Заявки на выделение субсидий по ипотечным кредитам на 2023 год будут принимать в рамках утвержденных параметров с 1 мая 2023 года по 1 декабря 2023 года.Ранее президент подписал указ, который вводит новый порядок предоставления субсидий по ипотеке.Читайте также: Что изменится для узбекистанцев с 1 мая — подробности

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