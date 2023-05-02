https://uz.sputniknews.ru/20230502/uzbyekistan-dyen-konstitutsii-dyekabrya-data-nye-myenyayetsya-odiljon-tajiyev-34529138.html

Когда в Узбекистане будут отмечать День Конституции — ответ эксперта

Когда в Узбекистане будут отмечать День Конституции — ответ эксперта

Многие пользователи социальных сетей задают вопрос: “Изменят ли дату празднования Дня Конституции в Узбекистане с 8 декабря на 1 мая?”. Изменений не будет.

2023-05-02T10:24+0500

2023-05-02T10:24+0500

2023-05-02T10:24+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

конституция

праздник

комментарий

эксперт

одилжон таджиев

законодательная палата олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Дата празднования Дня Конституции в Узбекистане останется неизменной. Об этом сообщил заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Одилжон Тожиев в своем Telegram-канале.Таким образом депутат прокомментировал вопросы пользователей соцсетей — будет ли изменена дата празднования Дня Конституции.Напомним, что конституционный закон "О Конституции Республики Узбекистан", принятый на референдуме 30 апреля 2023 года, вступил в силу с 1 мая 2023 года на основании постановления ЦИК .Читайте также: Окончательные итоги референдума в Узбекистане — данные ЦИК

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