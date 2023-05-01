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Окончательные итоги референдума в Узбекистане — данные ЦИК

Окончательные итоги референдума в Узбекистане — данные ЦИК

Глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев объявил окончательные итоги референдума по Конституции.

2023-05-01T17:18+0500

2023-05-01T17:18+0500

2023-05-01T17:25+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

цик узбекистана

референдум

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Проект Конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан" на референдуме поддержали 15 034 608 человек, заявил на заседании глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.Проголосовали "против" 1 558 817 человек, аннулировали 73 672 бюллетеня, отметил глава ЦИК.Общее количество граждан, имеющих право голоса составило 19 722 809 человек.Всего проголосовали — 16 667 097 человек, в том числе досрочно — 611 320 узбекистанцев.В Узбекистане 30 апреля прошло голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию.Бюллетень для голосования содержал только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет".Бюллетени были напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом работали 55 стационарных участков для голосования в 39 странах.В России действовали семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За рубежом проголосовали почти 308 тыс. граждан Узбекистана.За референдумом наблюдали около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Напомним, масштабную конституционную реформу инициировал в 2022 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.В ходе общественного обсуждения проекта новой редакции основного закона, завершившегося 1 августа 2022 года, специальная комиссия получила более 200 тыс. предложений от граждан республики.Законодательная палата Олий Мажлиса 10 марта утвердила проект конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан" и приняла решение назначить референдум по вопросу о поправках в конституцию республики на 30 апреля. Позднее это решение утвердил Сенат.Проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.Читайте также:

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