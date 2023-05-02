https://uz.sputniknews.ru/20230502/uzbyekistan-obuchyeniye-shkoly-12-lyet-pyeryexod-fyeyk-ministyerstvo-kommyentariy-34532423.html
Сколько лет будут учиться школьники Узбекистана — ответ министерства
Сколько лет будут учиться школьники Узбекистана — ответ министерства
В МДШО республики прокомментировали сообщения в соцсетях о переходе на 12-летнее обучение.
2023-05-02T12:03+0500
2023-05-02T12:03+0500
2023-05-02T12:11+0500
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общество
школьники
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что в Узбекистане хотят ввести 12-летнее обучение в школах. Ситуацию прокомментировала пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.Всю официальную информацию можно получить на официальных страницах МДШО, добавили в ведомстве.Читайте также: Школьники Узбекистана весь май будут смотреть спектакли бесплатно
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узбекистан школы школьники фейки обучение министерство общество
узбекистан школы школьники фейки обучение министерство общество
Сколько лет будут учиться школьники Узбекистана — ответ министерства
12:03 02.05.2023 (обновлено: 12:11 02.05.2023)
В МДШО республики прокомментировали сообщения в соцсетях о переходе на 12-летнее обучение.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik
. Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что в Узбекистане хотят ввести 12-летнее обучение в школах. Ситуацию прокомментировала пресс-служба
Министерства дошкольного и школьного образования.
“…сообщения в социальных сетях о переходе общеобразовательных школ с 11-летнего на 12-летнее обучение, начиная с 2023-2024 учебного года не имеют под собой никаких оснований. Согласно закону "Об образовании", общее среднее образование в Узбекистане составляет 11 лет", — говорится в Telegram-канале министерства.
Всю официальную информацию можно получить на официальных страницах МДШО, добавили в ведомстве.