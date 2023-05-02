https://uz.sputniknews.ru/20230502/uzbyekistan-obuchyeniye-shkoly-12-lyet-pyeryexod-fyeyk-ministyerstvo-kommyentariy-34532423.html

Сколько лет будут учиться школьники Узбекистана — ответ министерства

Сколько лет будут учиться школьники Узбекистана — ответ министерства

В МДШО республики прокомментировали сообщения в соцсетях о переходе на 12-летнее обучение.

2023-05-02T12:03+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что в Узбекистане хотят ввести 12-летнее обучение в школах. Ситуацию прокомментировала пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.Всю официальную информацию можно получить на официальных страницах МДШО, добавили в ведомстве.Читайте также: Школьники Узбекистана весь май будут смотреть спектакли бесплатно

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