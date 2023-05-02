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Школьники Узбекистана весь май будут смотреть спектакли бесплатно

Школьники Узбекистана весь май будут смотреть спектакли бесплатно

Май в республике объявили “месяцем театра”. Для школьников организуют бесплатные спектакли, а в отдаленные районы приедут передвижные театры.

2023-05-02T11:21+0500

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узбекистан

школьники

театр

культура

спектакль

воспитание

общество

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В мае в театрах Узбекистана пройдут бесплатные спектакли для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства дошкольного и школьного образования.Май объявили ‘’месяцем театра'' во всех регионах страны.Цель акции, которую проводит министерство культуры и туризма, – эстетическое воспитание молодежи, приобщение ее к искусству.В рамках программы спектакли для школьников представят 40 театральных коллективов. В отдаленные районы приедут передвижные театры.Читайте также:Маленькая девочка, большие мечты: история балерины — видеоСпиваков признался в любви Узбекистану — видео

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