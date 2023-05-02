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Школьники Узбекистана весь май будут смотреть спектакли бесплатно
Школьники Узбекистана весь май будут смотреть спектакли бесплатно
Май в республике объявили “месяцем театра”. Для школьников организуют бесплатные спектакли, а в отдаленные районы приедут передвижные театры.
2023-05-02T11:21+0500
2023-05-02T11:21+0500
2023-05-02T11:22+0500
узбекистан
школьники
театр
культура
спектакль
воспитание
общество
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В мае в театрах Узбекистана пройдут бесплатные спектакли для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства дошкольного и школьного образования.Май объявили ‘’месяцем театра'' во всех регионах страны.Цель акции, которую проводит министерство культуры и туризма, – эстетическое воспитание молодежи, приобщение ее к искусству.В рамках программы спектакли для школьников представят 40 театральных коллективов. В отдаленные районы приедут передвижные театры.Читайте также:Маленькая девочка, большие мечты: история балерины — видеоСпиваков признался в любви Узбекистану — видео
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узбекистан школьники спектакль театр воспитание культура общество
узбекистан школьники спектакль театр воспитание культура общество
Школьники Узбекистана весь май будут смотреть спектакли бесплатно
11:21 02.05.2023 (обновлено: 11:22 02.05.2023)
Май 2023 года в республике объявили “месяцем театра”. Для школьников организуют бесплатные спектакли, а в отдаленные районы приедут передвижные театры.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik.
В мае в театрах Узбекистана пройдут бесплатные спектакли для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе
министерства дошкольного и школьного образования.
Май объявили ‘’месяцем театра'' во всех регионах страны.
Цель акции, которую проводит министерство культуры и туризма, – эстетическое воспитание молодежи, приобщение ее к искусству.
В рамках программы спектакли для школьников представят 40 театральных коллективов. В отдаленные районы приедут передвижные театры.