https://uz.sputniknews.ru/20230502/veterany-vov-poluchat-po-18-mln-sumov-v-chest-9-maya-34560887.html
Ветераны ВОВ получат по 18 млн сумов в честь 9 мая
Ветераны ВОВ получат по 18 млн сумов в честь 9 мая
Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
2023-05-02T19:14+0500
2023-05-02T19:14+0500
2023-05-02T20:34+0500
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общество
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указ
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ТАШКЕНТ, 2 мая – Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ о награждении всех ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны единовременное денежное вознаграждение в размере 18 млн сумов, сообщает УзА.Делается это для "широкого празднования в стране 9 Мая – Дня Памяти и Почестей в качестве общенародного праздника, увековечения памяти предков, погибших во Второй мировой войне, чествования ветеранов, которые и сегодня, находясь в наших рядах, вносят вклад в повышение авторитета Родины и духовно-нравственное воспитание молодежи, а также материального поощрения участников и инвалидов войны в связи с 78-й годовщиной Победы над фашизмом", - говорится в указе.Контроль за исполнением приказа президент возложил на премьер-министра страны Абдуллу Арипова, а непосредственно обеспечить вручение выплаты должны хокимияты регионов и городов совместно с Министерством обороны, Нацгвардией, Службой госбезопасности и другими профильными ведомствами.Читайте также: Узбекистанцы теперь могут подать заявку на субсидию по ипотеке, не выходя из дома
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узбекистан президент шавкат мирзиёев ветераны инвалиды вов великой отечественно войны второй мировой выплата единовременное денежное вознаграждение
узбекистан президент шавкат мирзиёев ветераны инвалиды вов великой отечественно войны второй мировой выплата единовременное денежное вознаграждение
Ветераны ВОВ получат по 18 млн сумов в честь 9 мая
19:14 02.05.2023 (обновлено: 20:34 02.05.2023)
Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 2 мая – Sputnik.
Президент Узбекистана подписал указ о награждении всех ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны единовременное денежное вознаграждение в размере 18 млн сумов, сообщает УзА
.
Делается это для "широкого празднования в стране 9 Мая – Дня Памяти и Почестей в качестве общенародного праздника, увековечения памяти предков, погибших во Второй мировой войне, чествования ветеранов, которые и сегодня, находясь в наших рядах, вносят вклад в повышение авторитета Родины и духовно-нравственное воспитание молодежи, а также материального поощрения участников и инвалидов войны в связи с 78-й годовщиной Победы над фашизмом", - говорится в указе.
Контроль за исполнением приказа президент возложил на премьер-министра страны Абдуллу Арипова, а непосредственно обеспечить вручение выплаты должны хокимияты регионов и городов совместно с Министерством обороны, Нацгвардией, Службой госбезопасности и другими профильными ведомствами.