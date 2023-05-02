https://uz.sputniknews.ru/20230502/veterany-vov-poluchat-po-18-mln-sumov-v-chest-9-maya-34560887.html

Ветераны ВОВ получат по 18 млн сумов в честь 9 мая

Ветераны ВОВ получат по 18 млн сумов в честь 9 мая

Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

2023-05-02T19:14+0500

2023-05-02T19:14+0500

2023-05-02T20:34+0500

узбекистан

общество

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президент

указ

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ТАШКЕНТ, 2 мая – Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ о награждении всех ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны единовременное денежное вознаграждение в размере 18 млн сумов, сообщает УзА.Делается это для "широкого празднования в стране 9 Мая – Дня Памяти и Почестей в качестве общенародного праздника, увековечения памяти предков, погибших во Второй мировой войне, чествования ветеранов, которые и сегодня, находясь в наших рядах, вносят вклад в повышение авторитета Родины и духовно-нравственное воспитание молодежи, а также материального поощрения участников и инвалидов войны в связи с 78-й годовщиной Победы над фашизмом", - говорится в указе.Контроль за исполнением приказа президент возложил на премьер-министра страны Абдуллу Арипова, а непосредственно обеспечить вручение выплаты должны хокимияты регионов и городов совместно с Министерством обороны, Нацгвардией, Службой госбезопасности и другими профильными ведомствами.Читайте также: Узбекистанцы теперь могут подать заявку на субсидию по ипотеке, не выходя из дома

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