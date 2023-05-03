https://uz.sputniknews.ru/20230503/kamaz-otkroet-professionalnye-kursy-v-uzbekistane-34582409.html

"КамАЗ" откроет профессиональные курсы в Узбекистане

"КамАЗ" откроет профессиональные курсы в Узбекистане

На базе профессиональных учебных заведений Узбекистана откроются специальные подготовительные курсы, выпускников которых будут трудоустраивать.

2023-05-03T15:05+0500

2023-05-03T15:05+0500

2023-05-03T15:05+0500

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Министерстве высшего образования, науки и инноваций состоялась встреча с представителями российской компании “КамАЗ”. Участники встречи обсуждали вопросы сотрудничества Узбекистана и России в развитии профессионального образования. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил пресс-секретарь министерства.Проекты сотрудничества в образовательной отрасли обсудили министр Ибрагим Абдурахманов и директор департамента развития человеческих ресурсов компании “КамАЗ” Лениза Хикматуллина.Ибрагим Абдурахманов выдвинул ряд предложений по обучению узбекской молодежи востребованным профессиям, повышению языковой квалификации и обеспечению гарантированной занятости на производственных комплексах компании “КАМАЗ”.“В ходе двустороннего обсуждения компанией были отобраны колледжи и техникумы Узбекистана, обучающие соответствующим специальностям, и выдвинуты предложения по созданию в них программ полного образования и профессиональной подготовки под брендом ”КамАЗ". Также были рассмотрены такие вопросы, как организация специальных подготовительных курсов на базе профессиональных учебных заведений Узбекистана, выпускники которых при успешном прохождении программу будут трудоустроены”, - сказал специалист.Стоит отметить, что в настоящее время на производственных комплексах компании "КАМАЗ" в Республике Татарстан налажено профессиональное обучение 900 кандидатов в год, на производстве трудятся 1800 узбекистанцев.Читайте также: Какие модели Lada появятся на авторынке Узбекистана

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