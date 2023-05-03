https://uz.sputniknews.ru/20230503/kamaz-otkroet-professionalnye-kursy-v-uzbekistane-34582409.html
"КамАЗ" откроет профессиональные курсы в Узбекистане
"КамАЗ" откроет профессиональные курсы в Узбекистане
На базе профессиональных учебных заведений Узбекистана откроются специальные подготовительные курсы, выпускников которых будут трудоустраивать.
2023-05-03T15:05+0500
2023-05-03T15:05+0500
2023-05-03T15:05+0500
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Министерстве высшего образования, науки и инноваций состоялась встреча с представителями российской компании “КамАЗ”. Участники встречи обсуждали вопросы сотрудничества Узбекистана и России в развитии профессионального образования. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил пресс-секретарь министерства.Проекты сотрудничества в образовательной отрасли обсудили министр Ибрагим Абдурахманов и директор департамента развития человеческих ресурсов компании “КамАЗ” Лениза Хикматуллина.Ибрагим Абдурахманов выдвинул ряд предложений по обучению узбекской молодежи востребованным профессиям, повышению языковой квалификации и обеспечению гарантированной занятости на производственных комплексах компании “КАМАЗ”.“В ходе двустороннего обсуждения компанией были отобраны колледжи и техникумы Узбекистана, обучающие соответствующим специальностям, и выдвинуты предложения по созданию в них программ полного образования и профессиональной подготовки под брендом ”КамАЗ". Также были рассмотрены такие вопросы, как организация специальных подготовительных курсов на базе профессиональных учебных заведений Узбекистана, выпускники которых при успешном прохождении программу будут трудоустроены”, - сказал специалист.Стоит отметить, что в настоящее время на производственных комплексах компании "КАМАЗ" в Республике Татарстан налажено профессиональное обучение 900 кандидатов в год, на производстве трудятся 1800 узбекистанцев.Читайте также: Какие модели Lada появятся на авторынке Узбекистана
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узбекистан ташкент министерство образования науки инноваций министр ибрагим абдурахманов камаз директор департамента развития человеческих ресурсов лениза хикматуллина образование обучение трудоустройство
узбекистан ташкент министерство образования науки инноваций министр ибрагим абдурахманов камаз директор департамента развития человеческих ресурсов лениза хикматуллина образование обучение трудоустройство
"КамАЗ" откроет профессиональные курсы в Узбекистане
На базе профессиональных учебных заведений Узбекистана откроются специальные подготовительные курсы, выпускников которых будут трудоустраивать.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik
. В Министерстве высшего образования, науки и инноваций состоялась встреча с представителями российской компании “КамАЗ”. Участники встречи обсуждали вопросы сотрудничества Узбекистана и России в развитии профессионального образования. Об этом корреспонденту Sputnik
сообщил пресс-секретарь министерства.
Проекты сотрудничества в образовательной отрасли обсудили министр Ибрагим Абдурахманов и директор департамента развития человеческих ресурсов компании “КамАЗ” Лениза Хикматуллина.
"На встрече также отметили, что есть большой спрос в компании на таких сотрудников, как маляры, слесари, сварщики, шоферы и водители-электрики. Российские представители заинтересованы в сотрудничестве с министерством по обеспечению занятости узбекской молодежи в этих направлениях. Мы с радостью приняли это предложение”, - сказала пресс-секретарь министерства Назокат Абдукундузова.
Ибрагим Абдурахманов выдвинул ряд предложений по обучению узбекской молодежи востребованным профессиям, повышению языковой квалификации и обеспечению гарантированной занятости на производственных комплексах компании “КАМАЗ”.
“В ходе двустороннего обсуждения компанией были отобраны колледжи и техникумы Узбекистана, обучающие соответствующим специальностям, и выдвинуты предложения по созданию в них программ полного образования и профессиональной подготовки под брендом ”КамАЗ". Также были рассмотрены такие вопросы, как организация специальных подготовительных курсов на базе профессиональных учебных заведений Узбекистана, выпускники которых при успешном прохождении программу будут трудоустроены”, - сказал специалист.
Стоит отметить, что в настоящее время на производственных комплексах компании "КАМАЗ" в Республике Татарстан налажено профессиональное обучение 900 кандидатов в год, на производстве трудятся 1800 узбекистанцев.