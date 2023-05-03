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Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю
https://uz.sputniknews.ru/20230503/kiev-ataka-kreml-bespilotnik-34586527.html
Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю
Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю
Президент Владимир Путин не пострадал, его рабочий график не изменится, сообщили в Кремле.
2023-05-03T16:50+0500
2023-05-03T17:02+0500
россия
владимир путин
покушение
беспилотник
украина
кремль
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ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Киевский режим ночью предпринял попытку нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.Президент России Владимир Путин в результате атаки не пострадал и его рабочий график не изменится, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Парад Победы на Красной площади 9 мая также состоится.Кремль назвал действия киевского режима спланированной террористической акцией, покушением на президента, и напомнил, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.Читайте также: Путин поздравил Мирзиёева с проведением референдума
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россия кремль владимир путин атака украина беспилотные летательные аппараты бпла обезврежены жертв разрушений нет график путина не пострадал не изменится дмитрий песков
россия кремль владимир путин атака украина беспилотные летательные аппараты бпла обезврежены жертв разрушений нет график путина не пострадал не изменится дмитрий песков

Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю

16:50 03.05.2023 (обновлено: 17:02 03.05.2023)
© Sputnik / Алексей МайшевМосковский Кремль, архивное фото
Московский Кремль, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Президент Владимир Путин не пострадал, его рабочий график не изменится, сообщили в Кремле.
ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Киевский режим ночью предпринял попытку нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — подчеркнули в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин в результате атаки не пострадал и его рабочий график не изменится, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Парад Победы на Красной площади 9 мая также состоится.
Кремль назвал действия киевского режима спланированной террористической акцией, покушением на президента, и напомнил, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.
Читайте также: Путин поздравил Мирзиёева с проведением референдума
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