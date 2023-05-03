https://uz.sputniknews.ru/20230503/kiev-ataka-kreml-bespilotnik-34586527.html

Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю

Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю

Президент Владимир Путин не пострадал, его рабочий график не изменится, сообщили в Кремле.

2023-05-03T16:50+0500

2023-05-03T16:50+0500

2023-05-03T17:02+0500

россия

владимир путин

покушение

беспилотник

украина

кремль

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ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Киевский режим ночью предпринял попытку нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.Президент России Владимир Путин в результате атаки не пострадал и его рабочий график не изменится, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Парад Победы на Красной площади 9 мая также состоится.Кремль назвал действия киевского режима спланированной террористической акцией, покушением на президента, и напомнил, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.Читайте также: Путин поздравил Мирзиёева с проведением референдума

россия

украина

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