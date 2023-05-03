https://uz.sputniknews.ru/20230503/kyrgyzstan-tamojnya-simvolika-otkaz-prichina-flag-nato-sxodstvo-34585917.html
Таможенная служба Кыргызстана отказалась от своей символики из-за сходства с флагом НАТО
Таможенная служба Кыргызстана отказалась от своей символики из-за сходства с флагом НАТО
Правительство республики решило сменить символику ведомства, которая ассоциировалась с Североатлантическим альянсом
2023-05-03T16:28+0500
2023-05-03T16:28+0500
2023-05-03T16:28+0500
кыргызстан
таможня
нато
флаг
в мире
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Государственная таможенная служба Кыргызстана сменила символику, такое решение принял кабинет министров, сообщает Sputnik Кыргызстан.Причина смены символики в том, что она была похожа на флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).Новую символику продемонстрировали на заседании Кабмина республики.Читайте также: НАТО не знает, как заткнуть киевский фонтан
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кыргызстан таможня нато флаг в мире
кыргызстан таможня нато флаг в мире
Таможенная служба Кыргызстана отказалась от своей символики из-за сходства с флагом НАТО
Правительство республики решило сменить символику ведомства, которая ассоциировалась с Североатлантическим альянсом.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik
. Государственная таможенная служба Кыргызстана сменила символику, такое решение принял кабинет министров, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Причина смены символики в том, что она была похожа на флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Новую символику продемонстрировали на заседании Кабмина республики.