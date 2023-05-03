https://uz.sputniknews.ru/20230503/moskva-akademiya-minprosvescheniya-rf-rektor-pavel-kuzmin-opyt-doshkolnoye-obrazovaniye-uzbekistan-agrippina-shin-vstrecha-34573852.html

Россия делится опытом дошкольного и школьного образования

Россия делится опытом дошкольного и школьного образования

Специалисты рассказали узбекским коллегам о проектах “Цифровая образовательная среда” и “Я сдам ЕГЭ”.

2023-05-03T11:08+0500

2023-05-03T11:08+0500

2023-05-03T11:28+0500

узбекистан

ташкент

агриппина шин

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россия

москва

ректор

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дошкольное образование

проект

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Развитие системы дошкольного образования, а также образовательные проекты обсудили замминистра дошкольного и школьного образования Узбекистана Агриппина Шин и ректор Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин, сообщило Агентство дошкольного образования республики.Российская сторона рассказала о повышении квалификации педагогических кадров, а также о проектах “Цифровая образовательная среда” и “Я сдам ЕГЭ”, которые реализуют в Москве.Речь шла о цифровой сети дополнительного профобразования и библиотеке цифрового образовательного контента – масштабной базе знаний, созданной по всем предметам и темам школьной программы.Планируют, что делегация Агентства дошкольного образования посетит Москву, где изучит российский опыт в этой сфере и реализуемые образовательные проекты.Читайте также: Дети, которые долго лечатся в больницах, не отстанут в учебе

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