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https://uz.sputniknews.ru/20230503/moskva-akademiya-minprosvescheniya-rf-rektor-pavel-kuzmin-opyt-doshkolnoye-obrazovaniye-uzbekistan-agrippina-shin-vstrecha-34573852.html
Россия делится опытом дошкольного и школьного образования
Россия делится опытом дошкольного и школьного образования
Специалисты рассказали узбекским коллегам о проектах “Цифровая образовательная среда” и “Я сдам ЕГЭ”.
2023-05-03T11:08+0500
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узбекистан
ташкент
агриппина шин
встреча
россия
москва
ректор
опыт
дошкольное образование
проект
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Развитие системы дошкольного образования, а также образовательные проекты обсудили замминистра дошкольного и школьного образования Узбекистана Агриппина Шин и ректор Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин, сообщило Агентство дошкольного образования республики.Российская сторона рассказала о повышении квалификации педагогических кадров, а также о проектах “Цифровая образовательная среда” и “Я сдам ЕГЭ”, которые реализуют в Москве.Речь шла о цифровой сети дополнительного профобразования и библиотеке цифрового образовательного контента – масштабной базе знаний, созданной по всем предметам и темам школьной программы.Планируют, что делегация Агентства дошкольного образования посетит Москву, где изучит российский опыт в этой сфере и реализуемые образовательные проекты.Читайте также: Дети, которые долго лечатся в больницах, не отстанут в учебе
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узбекистан ташкент россия москва встреча агриппина шин дошкольное образование опыт проект обмен общество
узбекистан ташкент россия москва встреча агриппина шин дошкольное образование опыт проект обмен общество

Россия делится опытом дошкольного и школьного образования

11:08 03.05.2023 (обновлено: 11:28 03.05.2023)
© пресс-служба агентство дошкольного образованияВ Агентстве дошкольного образования прошла встреча с руководством  Академии Минпросвещения России
В Агентстве дошкольного образования прошла встреча с руководством  Академии Минпросвещения России - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2023
© пресс-служба агентство дошкольного образования
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Специалисты рассказали узбекским коллегам о проектах “Цифровая образовательная среда” и “Я сдам ЕГЭ”.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Развитие системы дошкольного образования, а также образовательные проекты обсудили замминистра дошкольного и школьного образования Узбекистана Агриппина Шин и ректор Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин, сообщило Агентство дошкольного образования республики.
© пресс-служба агентство дошкольного образованияВ Агентстве дошкольного образования прошла встреча с руководством  Академии Минпросвещения России
В Агентстве дошкольного образования прошла встреча с руководством  Академии Минпросвещения России - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2023
В Агентстве дошкольного образования прошла встреча с руководством  Академии Минпросвещения России
© пресс-служба агентство дошкольного образования
Российская сторона рассказала о повышении квалификации педагогических кадров, а также о проектах “Цифровая образовательная среда” и “Я сдам ЕГЭ”, которые реализуют в Москве.
© пресс-служба агентство дошкольного образованияВ Агентстве дошкольного образования прошла встреча с руководством  Академии Минпросвещения России
В Агентстве дошкольного образования прошла встреча с руководством  Академии Минпросвещения России - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2023
В Агентстве дошкольного образования прошла встреча с руководством  Академии Минпросвещения России
© пресс-служба агентство дошкольного образования
Речь шла о цифровой сети дополнительного профобразования и библиотеке цифрового образовательного контента – масштабной базе знаний, созданной по всем предметам и темам школьной программы.
© пресс-служба агентство дошкольного образованияВ Агентстве дошкольного образования прошла встреча с руководством  Академии Минпросвещения России
В Агентстве дошкольного образования прошла встреча с руководством  Академии Минпросвещения России - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2023
В Агентстве дошкольного образования прошла встреча с руководством  Академии Минпросвещения России
© пресс-служба агентство дошкольного образования
Планируют, что делегация Агентства дошкольного образования посетит Москву, где изучит российский опыт в этой сфере и реализуемые образовательные проекты.
Читайте также: Дети, которые долго лечатся в больницах, не отстанут в учебе
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