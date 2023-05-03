Россия делится опытом дошкольного и школьного образования
11:08 03.05.2023 (обновлено: 11:28 03.05.2023)
© пресс-служба агентство дошкольного образованияВ Агентстве дошкольного образования прошла встреча с руководством Академии Минпросвещения России
© пресс-служба агентство дошкольного образования
Специалисты рассказали узбекским коллегам о проектах “Цифровая образовательная среда” и “Я сдам ЕГЭ”.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Развитие системы дошкольного образования, а также образовательные проекты обсудили замминистра дошкольного и школьного образования Узбекистана Агриппина Шин и ректор Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин, сообщило Агентство дошкольного образования республики.
© пресс-служба агентство дошкольного образованияВ Агентстве дошкольного образования прошла встреча с руководством Академии Минпросвещения России
В Агентстве дошкольного образования прошла встреча с руководством Академии Минпросвещения России
© пресс-служба агентство дошкольного образования
Российская сторона рассказала о повышении квалификации педагогических кадров, а также о проектах “Цифровая образовательная среда” и “Я сдам ЕГЭ”, которые реализуют в Москве.
© пресс-служба агентство дошкольного образованияВ Агентстве дошкольного образования прошла встреча с руководством Академии Минпросвещения России
В Агентстве дошкольного образования прошла встреча с руководством Академии Минпросвещения России
© пресс-служба агентство дошкольного образования
Речь шла о цифровой сети дополнительного профобразования и библиотеке цифрового образовательного контента – масштабной базе знаний, созданной по всем предметам и темам школьной программы.
© пресс-служба агентство дошкольного образованияВ Агентстве дошкольного образования прошла встреча с руководством Академии Минпросвещения России
В Агентстве дошкольного образования прошла встреча с руководством Академии Минпросвещения России
© пресс-служба агентство дошкольного образования
Планируют, что делегация Агентства дошкольного образования посетит Москву, где изучит российский опыт в этой сфере и реализуемые образовательные проекты.
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