Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230419/deti-kotorye-dolgo-lechatsya-bolnicah-ne-otstanut-uchebe-34086451.html
Дети, которые долго лечатся в больницах, не отстанут в учебе
Дети, которые долго лечатся в больницах, не отстанут в учебе
Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана и российский проект госпитальных школ "УчимЗнаем" подписали соглашение о сотрудничестве
2023-04-19T16:30+0500
2023-04-19T16:47+0500
общество
сотрудничество
узбекистан
дети
школа
образование
лечение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/13/34081820_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4db8f045b8ea6a1877d8c9a2100ebc7e.jpg
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Команда российского проекта госпитальных школ "УчимЗнаем" находится с визитом в Ташкенте для проведения практического семинара и стажировочной сессии в рамках сотрудничества со школой "Мехрли мактаб", сообщают на сайте проекта.В рамках визита прошла встреча министра дошкольного и школьного образования Хилолы Умаровой с руководителем проекта “УчимЗнаем” Сергеем Шариковым, передает пресс-служба министерства.Местом встречи стала школа “Мехрли мактаб" в Центре детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии.Особое внимание министр уделила задачам и будущим планам по качественному обучению детей в “Мехрли мактаб”.По итогам мероприятия стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области создания образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении.Документ призван помочь школьникам лечиться и в удобной форме получать качественное образование, подчеркнули участники встречи.В настоящее время в госпитальной школе “Мехрли мактаб” обучают 81 ребенка дошкольного возраста и 71 — школьного.Для организации образовательного процесса здесь утверждают отдельный учебный план, занятия проводят по 12 предметам на узбекском и русском языках.Госпитальные школы планируют также открыть в Каракалпакстане, Андижане и Фергане.Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/13/34081820_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_645fddfc6385ec83104734ad61fcf658.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан россия сотрудничество госпитальная школа учимзнаем мехрли мактаб подписание соглашение учебный план узбекский язык русский язык учебные предметы
узбекистан россия сотрудничество госпитальная школа учимзнаем мехрли мактаб подписание соглашение учебный план узбекский язык русский язык учебные предметы

Дети, которые долго лечатся в больницах, не отстанут в учебе

16:30 19.04.2023 (обновлено: 16:47 19.04.2023)
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования УзбекистанаМинистерство дошкольного и школьного образования и проект "УчимЗнаем" подписали соглашение
Министерство дошкольного и школьного образования и проект УчимЗнаем подписали соглашение - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2023
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана и российский проект госпитальных школ "УчимЗнаем" подписали соглашение о сотрудничестве.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Команда российского проекта госпитальных школ "УчимЗнаем" находится с визитом в Ташкенте для проведения практического семинара и стажировочной сессии в рамках сотрудничества со школой "Мехрли мактаб", сообщают на сайте проекта.
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования УзбекистанаМинистерство дошкольного и школьного образования и проект "УчимЗнаем" подписали соглашение
Министерство дошкольного и школьного образования и проект УчимЗнаем подписали соглашение - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2023
Министерство дошкольного и школьного образования и проект "УчимЗнаем" подписали соглашение
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана
В рамках визита прошла встреча министра дошкольного и школьного образования Хилолы Умаровой с руководителем проекта “УчимЗнаем” Сергеем Шариковым, передает пресс-служба министерства.
Местом встречи стала школа “Мехрли мактаб" в Центре детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии.
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования УзбекистанаМинистерство дошкольного и школьного образования и проект "УчимЗнаем" подписали соглашение
Министерство дошкольного и школьного образования и проект УчимЗнаем подписали соглашение - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2023
Министерство дошкольного и школьного образования и проект "УчимЗнаем" подписали соглашение
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана
Особое внимание министр уделила задачам и будущим планам по качественному обучению детей в “Мехрли мактаб”.
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования УзбекистанаМинистерство дошкольного и школьного образования и проект "УчимЗнаем" подписали соглашение
Министерство дошкольного и школьного образования и проект УчимЗнаем подписали соглашение - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2023
Министерство дошкольного и школьного образования и проект "УчимЗнаем" подписали соглашение
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана
По итогам мероприятия стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области создания образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении.
Документ призван помочь школьникам лечиться и в удобной форме получать качественное образование, подчеркнули участники встречи.
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования УзбекистанаМинистерство дошкольного и школьного образования и проект "УчимЗнаем" подписали соглашение
Министерство дошкольного и школьного образования и проект УчимЗнаем подписали соглашение - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2023
Министерство дошкольного и школьного образования и проект "УчимЗнаем" подписали соглашение
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана
В настоящее время в госпитальной школе “Мехрли мактаб” обучают 81 ребенка дошкольного возраста и 71 — школьного.
Для организации образовательного процесса здесь утверждают отдельный учебный план, занятия проводят по 12 предметам на узбекском и русском языках.
Госпитальные школы планируют также открыть в Каракалпакстане, Андижане и Фергане.
Читайте также:
В регионах откроются филиалы школы "Мехрли мактаб"
Российский педагог готовит школьников к международной олимпиаде
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0