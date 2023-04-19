Дети, которые долго лечатся в больницах, не отстанут в учебе
16:30 19.04.2023 (обновлено: 16:47 19.04.2023)
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования УзбекистанаМинистерство дошкольного и школьного образования и проект "УчимЗнаем" подписали соглашение
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана
Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана и российский проект госпитальных школ "УчимЗнаем" подписали соглашение о сотрудничестве.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Команда российского проекта госпитальных школ "УчимЗнаем" находится с визитом в Ташкенте для проведения практического семинара и стажировочной сессии в рамках сотрудничества со школой "Мехрли мактаб", сообщают на сайте проекта.
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования УзбекистанаМинистерство дошкольного и школьного образования и проект "УчимЗнаем" подписали соглашение
Министерство дошкольного и школьного образования и проект "УчимЗнаем" подписали соглашение
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана
В рамках визита прошла встреча министра дошкольного и школьного образования Хилолы Умаровой с руководителем проекта “УчимЗнаем” Сергеем Шариковым, передает пресс-служба министерства.
Местом встречи стала школа “Мехрли мактаб" в Центре детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии.
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования УзбекистанаМинистерство дошкольного и школьного образования и проект "УчимЗнаем" подписали соглашение
Министерство дошкольного и школьного образования и проект "УчимЗнаем" подписали соглашение
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана
Особое внимание министр уделила задачам и будущим планам по качественному обучению детей в “Мехрли мактаб”.
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования УзбекистанаМинистерство дошкольного и школьного образования и проект "УчимЗнаем" подписали соглашение
Министерство дошкольного и школьного образования и проект "УчимЗнаем" подписали соглашение
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана
По итогам мероприятия стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области создания образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении.
Документ призван помочь школьникам лечиться и в удобной форме получать качественное образование, подчеркнули участники встречи.
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования УзбекистанаМинистерство дошкольного и школьного образования и проект "УчимЗнаем" подписали соглашение
Министерство дошкольного и школьного образования и проект "УчимЗнаем" подписали соглашение
© пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана
В настоящее время в госпитальной школе “Мехрли мактаб” обучают 81 ребенка дошкольного возраста и 71 — школьного.
Для организации образовательного процесса здесь утверждают отдельный учебный план, занятия проводят по 12 предметам на узбекском и русском языках.
Госпитальные школы планируют также открыть в Каракалпакстане, Андижане и Фергане.
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