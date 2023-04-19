https://uz.sputniknews.ru/20230419/deti-kotorye-dolgo-lechatsya-bolnicah-ne-otstanut-uchebe-34086451.html

Дети, которые долго лечатся в больницах, не отстанут в учебе

Дети, которые долго лечатся в больницах, не отстанут в учебе

Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана и российский проект госпитальных школ "УчимЗнаем" подписали соглашение о сотрудничестве

2023-04-19T16:30+0500

2023-04-19T16:30+0500

2023-04-19T16:47+0500

общество

сотрудничество

узбекистан

дети

школа

образование

лечение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/13/34081820_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4db8f045b8ea6a1877d8c9a2100ebc7e.jpg

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Команда российского проекта госпитальных школ "УчимЗнаем" находится с визитом в Ташкенте для проведения практического семинара и стажировочной сессии в рамках сотрудничества со школой "Мехрли мактаб", сообщают на сайте проекта.В рамках визита прошла встреча министра дошкольного и школьного образования Хилолы Умаровой с руководителем проекта “УчимЗнаем” Сергеем Шариковым, передает пресс-служба министерства.Местом встречи стала школа “Мехрли мактаб" в Центре детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии.Особое внимание министр уделила задачам и будущим планам по качественному обучению детей в “Мехрли мактаб”.По итогам мероприятия стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области создания образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении.Документ призван помочь школьникам лечиться и в удобной форме получать качественное образование, подчеркнули участники встречи.В настоящее время в госпитальной школе “Мехрли мактаб” обучают 81 ребенка дошкольного возраста и 71 — школьного.Для организации образовательного процесса здесь утверждают отдельный учебный план, занятия проводят по 12 предметам на узбекском и русском языках.Госпитальные школы планируют также открыть в Каракалпакстане, Андижане и Фергане.Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия сотрудничество госпитальная школа учимзнаем мехрли мактаб подписание соглашение учебный план узбекский язык русский язык учебные предметы