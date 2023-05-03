https://uz.sputniknews.ru/20230503/prognoz-tseir-na-pervoe-polugodie-ekonomika-34564104.html
От спада к росту: прогноз ЦЭИР на первое полугодие
От спада к росту: прогноз ЦЭИР на первое полугодие
Экономика республики преодолела кризис, вызванный аномальными погодными условиями, и начала уверенно расти, считают экономисты.
2023-05-03T08:02+0500
2023-05-03T08:02+0500
2023-05-03T08:02+0500
узбекистан
экономика
прогноз
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ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. По итогам первого полугодия 2023 года экономика Узбекистана вырастет на 5,65%, прогнозируют специалисты Центра экономических исследований и реформ.В начале года экономика республики пострадала от аномальных холодов, спровоцировавших энергетический кризис, усиленный перебоями с поставками топлива. Однако оперативные меры экономической политики и действия правительства по поддержке предпринимательства принесли свои плоды и улучшили перспективы развития экономики, говорится в отчете, распространенном центром.Преодолев погодный кризис, экономика страны перешла к росту. Отмечается умеренное повышение индекса деловой активности, индикаторов бизнес-климата и бизнес-активности в регионах, а также во внутренней торговле и сфере услуг, отмечают специалисты центра.Это подтверждает и отчет Агентства статистики по итогам первого квартала 2023 года. Так, рост внутреннего валового продукта (ВВП) Узбекистана составил 5,5%. Рост в промышленности — 4,1%, в сельском хозяйстве — 3,2%, в розничном товарообороте — 5,2%, в строительстве — 4,5%. Инфляция за первый квартал составила 2,4%, что является снижением по сравнению с 2,9% в прошлом году. Внешнеторговый оборот вырос на 11,9%."С учетом этих факторов и консолидируя еженедельные прогнозные показатели роста ВВП, экономика Узбекистана в первом квартале т.г. вышла на траекторию уверенного роста", - говорится в отчете.Важным фактором станет и то, что Центральный банк республики снизил основную ставку с 15% до 14%. Это положительно повлияет на экономику как на отраслевом, так и на макроуровнях.Учитывая все это, ЦЭИР прогнозирует, что рост экономики Узбекистана по итогам первого полугодия составит 5,65%.Читайте также: Двукратный рост торговли между Узбекистаном и Россией — насколько это реально?
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узбекистан экономика прогноз цэир центр экономических исследований и реформ рост экономики
узбекистан экономика прогноз цэир центр экономических исследований и реформ рост экономики
От спада к росту: прогноз ЦЭИР на первое полугодие
Экономика республики преодолела кризис, вызванный аномальными погодными условиями, и начала уверенно расти, считают экономисты.
ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. По итогам первого полугодия 2023 года экономика Узбекистана вырастет на 5,65%, прогнозируют специалисты Центра экономических исследований и реформ.
В начале года экономика республики пострадала от аномальных холодов, спровоцировавших энергетический кризис, усиленный перебоями с поставками топлива. Однако оперативные меры экономической политики и действия правительства по поддержке предпринимательства принесли свои плоды и улучшили перспективы развития экономики, говорится в отчете, распространенном центром.
Преодолев погодный кризис, экономика страны перешла к росту. Отмечается умеренное повышение индекса деловой активности, индикаторов бизнес-климата и бизнес-активности в регионах, а также во внутренней торговле и сфере услуг, отмечают специалисты центра.
Это подтверждает и отчет Агентства статистики по итогам первого квартала 2023 года. Так, рост внутреннего валового продукта (ВВП) Узбекистана составил 5,5%. Рост в промышленности — 4,1%, в сельском хозяйстве — 3,2%, в розничном товарообороте — 5,2%, в строительстве — 4,5%. Инфляция за первый квартал составила 2,4%, что является снижением по сравнению с 2,9% в прошлом году. Внешнеторговый оборот вырос на 11,9%.
"С учетом этих факторов и консолидируя еженедельные прогнозные показатели роста ВВП, экономика Узбекистана в первом квартале т.г. вышла на траекторию уверенного роста", - говорится в отчете.
Важным фактором станет и то, что Центральный банк республики снизил основную ставку с 15% до 14%. Это положительно повлияет на экономику как на отраслевом, так и на макроуровнях.
Учитывая все это, ЦЭИР прогнозирует, что рост экономики Узбекистана по итогам первого полугодия составит 5,65%.