https://uz.sputniknews.ru/20230503/rossiya-moskva-metro-mujchina-narushitel-relsy-pryjok-perekur-34550199.html

В московском метро пассажир решил устроить перекур на рельсах

В московском метро пассажир решил устроить перекур на рельсах

На станции метро ВДНХ мужчина прыгнул на рельсы и пошел в служебную зону покурить. Его “путешествие” закончилось арестом.

2023-05-03T07:00+0500

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россия

москва

метро

рельсы

курение

мужчина

арест

полиция

общество

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Мужчина в московском метро спрыгнул на рельсы и зашел в служебную зону, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.По информации Главного управления МВД России по г. Москве, инцидент произошел в ночное время на станции "ВДНХ" "оранжевой" ветки метро. Мужчина спустился с платформы на рельсы и проник в служебную зону.На мужчину составили административный протокол (повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования), суд выписал ему семь суток ареста, добавили в пресс-службе.Дату происшествия и какое имущество повредил нарушитель, в главке не уточнили.Читайте также: На улицы Москвы вышел первый робот-уборщик

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