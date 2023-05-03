https://uz.sputniknews.ru/20230503/rossiya-moskva-metro-mujchina-narushitel-relsy-pryjok-perekur-34550199.html
В московском метро пассажир решил устроить перекур на рельсах
В московском метро пассажир решил устроить перекур на рельсах
На станции метро ВДНХ мужчина прыгнул на рельсы и пошел в служебную зону покурить. Его “путешествие” закончилось арестом.
2023-05-03T07:00+0500
2023-05-03T07:00+0500
2023-05-03T09:45+0500
россия
москва
метро
рельсы
курение
мужчина
арест
полиция
общество
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Мужчина в московском метро спрыгнул на рельсы и зашел в служебную зону, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.По информации Главного управления МВД России по г. Москве, инцидент произошел в ночное время на станции "ВДНХ" "оранжевой" ветки метро. Мужчина спустился с платформы на рельсы и проник в служебную зону.На мужчину составили административный протокол (повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования), суд выписал ему семь суток ареста, добавили в пресс-службе.Дату происшествия и какое имущество повредил нарушитель, в главке не уточнили.Читайте также: На улицы Москвы вышел первый робот-уборщик
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россия москва метро мужчина рельсы курение полиция арест общество
россия москва метро мужчина рельсы курение полиция арест общество
В московском метро пассажир решил устроить перекур на рельсах
07:00 03.05.2023 (обновлено: 09:45 03.05.2023)
На станции метро ВДНХ мужчина спрыгнул на рельсы и пошел в служебную зону покурить. Его “путешествие” закончилось арестом.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik
. Мужчина в московском метро спрыгнул на рельсы и зашел в служебную зону, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
По информации Главного управления МВД России по г. Москве, инцидент произошел в ночное время на станции "ВДНХ" "оранжевой" ветки метро. Мужчина спустился с платформы на рельсы и проник в служебную зону.
"После срабатывания сигнального устройства, контролирующего проникновение человека в тоннель, нарушитель незамедлительно был задержан... и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 31-летний уроженец Пермского края. Выяснилось, что мотивом его опасных действий стало желание выкурить сигарету", — рассказали в полиции.
На мужчину составили административный протокол (повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования), суд выписал ему семь суток ареста, добавили в пресс-службе.
Дату происшествия и какое имущество повредил нарушитель, в главке не уточнили.