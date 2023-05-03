https://uz.sputniknews.ru/20230503/shavkat-mirziyoev-obsudil-s-prezidentom-germanii-pomosch-afganistanu-34598060.html
Шавкат Мирзиёев обсудил с президентом Германии помощь Афганистану
Шавкат Мирзиёев обсудил с президентом Германии помощь Афганистану
Главы государств также говорили о развитии двусторонних отношений и культурного обмена.
2023-05-03T20:12+0500
2023-05-03T20:12+0500
2023-05-03T20:12+0500
узбекистан
германия
политика
шавкат мирзиёев
франк-вальтер штайнмайер
афганистан
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ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в ФРГ встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает пресс-служба главы государства.Президенты обсудили развитие узбекско-германского сотрудничества в гуманитарной и деловой сфере, определили приоритетные направления практического взаимодействия.Обсудили стороны также обеспечение стабильности и благополучия в Центральной Азии. Франк-Вальтер Штайнмайер высоко оценил деятельность Узбекистана в этой сфере.Обсудили стороны также вопросы культурно-гуманитарного обмена, в частности, открытие в Берлине выставки культурно-исторического наследия Узбекистана.В завершение встречи Шавкат Мирзиёев пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Узбекистан с визитом.Шавкат Мирзиёев также встретился с главами ведущих компаний и финансовых институтов Германии. Президент отметил готовность республики стать надежной площадкой для иностранных инвестиций в новых реалиях экономических потрясений.Руководители компаний озвучили конкретные предложения по практическому сотрудничеству и расширению кооперации в приоритетных сферах.Напомним, благодаря активным действиям руководства Узбекистана по улучшению инвестиционного климата в стране, республика привлекает все больше иностранных партнеров. Ключевым инвестиционным партнером Узбекистана остается Россия. По данным Государственного комитета по статистике, на долю РФ приходится более 20% от общего количества капитальных вложений в республике.Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.Читайте также: Президент Узбекистана и Федеральный канцлер Германии провели переговоры — подробности
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узбекистан президент шавкат мирзиёев германия визит франк-вальтер штайнмайер партнерство сотрудничество выставка культурного наследия берлин помощь афганистану стабильность центральной азии
узбекистан президент шавкат мирзиёев германия визит франк-вальтер штайнмайер партнерство сотрудничество выставка культурного наследия берлин помощь афганистану стабильность центральной азии
Шавкат Мирзиёев обсудил с президентом Германии помощь Афганистану
Главы государств также говорили о развитии двусторонних отношений и культурного обмена.
ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в ФРГ встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает
пресс-служба главы государства.
Президенты обсудили развитие узбекско-германского сотрудничества в гуманитарной и деловой сфере, определили приоритетные направления практического взаимодействия.
Обсудили стороны также обеспечение стабильности и благополучия в Центральной Азии. Франк-Вальтер Штайнмайер высоко оценил деятельность Узбекистана в этой сфере.
"Выражена заинтересованность в укреплении партнерства в области обеспечения региональной безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам, прежде всего в контексте ситуации в Афганистане. Подчеркнута важность продолжения адресной гуманитарной помощи афганскому народу, в том числе с использованием возможностей созданной инфраструктуры в приграничном городе Термезе", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обсудили стороны также вопросы культурно-гуманитарного обмена, в частности, открытие в Берлине выставки культурно-исторического наследия Узбекистана.
В завершение встречи Шавкат Мирзиёев пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Узбекистан с визитом.
Шавкат Мирзиёев также встретился с главами ведущих компаний и финансовых институтов Германии. Президент отметил готовность республики стать надежной площадкой для иностранных инвестиций в новых реалиях экономических потрясений.
"Узбекистан должен ассоциироваться у зарубежного инвестора в первую очередь со стабильностью, надежностью и предсказуемостью, – отметил Шавкат Мирзиёев – Мы готовы создавать все условия, чтобы каждый германский бизнесмен чувствовал себя в нашей стране свободно и уверенно. Объединив передовые разработки и инновационные технологии Германии с ресурсами и человеческим потенциалом Узбекистана, мы сможем достичь больших результатов".
Руководители компаний озвучили конкретные предложения по практическому сотрудничеству и расширению кооперации в приоритетных сферах.
Напомним, благодаря активным действиям руководства Узбекистана по улучшению инвестиционного климата в стране, республика привлекает все больше иностранных партнеров. Ключевым инвестиционным партнером Узбекистана остается Россия. По данным
Государственного комитета по статистике, на долю РФ приходится более 20% от общего количества капитальных вложений в республике.
Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.