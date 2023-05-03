https://uz.sputniknews.ru/20230503/shavkat-mirziyoev-obsudil-s-prezidentom-germanii-pomosch-afganistanu-34598060.html

Шавкат Мирзиёев обсудил с президентом Германии помощь Афганистану

Шавкат Мирзиёев обсудил с президентом Германии помощь Афганистану

Главы государств также говорили о развитии двусторонних отношений и культурного обмена.

2023-05-03T20:12+0500

2023-05-03T20:12+0500

2023-05-03T20:12+0500

узбекистан

германия

политика

шавкат мирзиёев

франк-вальтер штайнмайер

афганистан

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ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в ФРГ встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает пресс-служба главы государства.Президенты обсудили развитие узбекско-германского сотрудничества в гуманитарной и деловой сфере, определили приоритетные направления практического взаимодействия.Обсудили стороны также обеспечение стабильности и благополучия в Центральной Азии. Франк-Вальтер Штайнмайер высоко оценил деятельность Узбекистана в этой сфере.Обсудили стороны также вопросы культурно-гуманитарного обмена, в частности, открытие в Берлине выставки культурно-исторического наследия Узбекистана.В завершение встречи Шавкат Мирзиёев пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Узбекистан с визитом.Шавкат Мирзиёев также встретился с главами ведущих компаний и финансовых институтов Германии. Президент отметил готовность республики стать надежной площадкой для иностранных инвестиций в новых реалиях экономических потрясений.Руководители компаний озвучили конкретные предложения по практическому сотрудничеству и расширению кооперации в приоритетных сферах.Напомним, благодаря активным действиям руководства Узбекистана по улучшению инвестиционного климата в стране, республика привлекает все больше иностранных партнеров. Ключевым инвестиционным партнером Узбекистана остается Россия. По данным Государственного комитета по статистике, на долю РФ приходится более 20% от общего количества капитальных вложений в республике.Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.Читайте также: Президент Узбекистана и Федеральный канцлер Германии провели переговоры — подробности

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