https://uz.sputniknews.ru/20230503/prezident-uzbekistan-kantsler-germaniya-peregovory-podrobnosti-34566163.html

Президент Узбекистана и Федеральный Канцлер Германии провели переговоры — подробности

Президент Узбекистана и Федеральный Канцлер Германии провели переговоры — подробности

Стороны отметили двукратный рост взаимного товарооборота и числа совместных проектов. 03.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-03T08:47+0500

2023-05-03T08:47+0500

2023-05-03T08:52+0500

узбекистан

германия

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал свой визит в Германию с переговоров с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Узбекистан видит в Германии надежного и стратегического партнера, обе страны связывают глубокие исторические корни. В последние годы узбекско-германские отношения динамично развиваются по всем направлениям, отметили в ходе встречи.Речь идет о кооперации в области "зеленой" энергетики, добывающей, химической, фармацевтической отраслях, модернизации транспортной инфраструктуры, цифровизации сельского хозяйства, инноваций и других приоритетных направлениях.Выражена готовность Правительства Германии к дальнейшей поддержке вступления Узбекистана в ВТО и скорейшего подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом.Подчеркнута важность продолжения политического диалога. Стороны приветствовали подписание в ходе визита Межправительственной декларации об углублении многопланового сотрудничестваОлаф Шольц поддержал новую региональную политику Узбекистана по созданию в Центральной Азии атмосферы дружбы и взаимного доверия, углублению интеграции в регионе.Достигнута договоренность о запуске диалоговой площадки в формате "Германия – Центральная Азия".Обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, в том числе в контексте ситуации в Афганистане.Подтверждена необходимость продолжения гуманитарных проектов, в том числе через возможности логистического хаба и Образовательного центра для афганской молодежи в городе Термезе.Особое внимание уделено вопросам развития транспорта и логистики. Стороны согласились развивать Транскаспийский коридор, который позволит сформировать эффективный маршрут, соединяющий регион Центральной Азии с Европой.С удовлетворением отмечалась насыщенная культурно-гуманитарная повестка. Германская сторона дала высокую оценку открывающейся в эти дни в городе Берлине уникальной выставке культурного наследия Узбекистана.Стороны приветствовали растущий в Узбекистане интерес к изучению немецкого языка. Достигнута договоренность о техническом содействии Правительства Германии расширению изучения немецкого языка в регионах страны.В целом в рамках визита подписано 16 межправительственных и межведомственных документов в сферах экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций.В конце встречи глава нашего государства пригласил Федерального Канцлера Германии Олафа Шольца посетить с визитом Узбекистан.

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