Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230503/prezident-uzbekistan-kantsler-germaniya-peregovory-podrobnosti-34566163.html
Президент Узбекистана и Федеральный Канцлер Германии провели переговоры — подробности
Президент Узбекистана и Федеральный Канцлер Германии провели переговоры — подробности
Стороны отметили двукратный рост взаимного товарооборота и числа совместных проектов. 03.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-03T08:47+0500
2023-05-03T08:52+0500
узбекистан
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/03/34565998_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eae59e9bf2b083d5cc584b8a82a3ef57.jpg
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал свой визит в Германию с переговоров с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Узбекистан видит в Германии надежного и стратегического партнера, обе страны связывают глубокие исторические корни. В последние годы узбекско-германские отношения динамично развиваются по всем направлениям, отметили в ходе встречи.Речь идет о кооперации в области "зеленой" энергетики, добывающей, химической, фармацевтической отраслях, модернизации транспортной инфраструктуры, цифровизации сельского хозяйства, инноваций и других приоритетных направлениях.Выражена готовность Правительства Германии к дальнейшей поддержке вступления Узбекистана в ВТО и скорейшего подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом.Подчеркнута важность продолжения политического диалога. Стороны приветствовали подписание в ходе визита Межправительственной декларации об углублении многопланового сотрудничестваОлаф Шольц поддержал новую региональную политику Узбекистана по созданию в Центральной Азии атмосферы дружбы и взаимного доверия, углублению интеграции в регионе.Достигнута договоренность о запуске диалоговой площадки в формате "Германия – Центральная Азия".Обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, в том числе в контексте ситуации в Афганистане.Подтверждена необходимость продолжения гуманитарных проектов, в том числе через возможности логистического хаба и Образовательного центра для афганской молодежи в городе Термезе.Особое внимание уделено вопросам развития транспорта и логистики. Стороны согласились развивать Транскаспийский коридор, который позволит сформировать эффективный маршрут, соединяющий регион Центральной Азии с Европой.С удовлетворением отмечалась насыщенная культурно-гуманитарная повестка. Германская сторона дала высокую оценку открывающейся в эти дни в городе Берлине уникальной выставке культурного наследия Узбекистана.Стороны приветствовали растущий в Узбекистане интерес к изучению немецкого языка. Достигнута договоренность о техническом содействии Правительства Германии расширению изучения немецкого языка в регионах страны.В целом в рамках визита подписано 16 межправительственных и межведомственных документов в сферах экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций.В конце встречи глава нашего государства пригласил Федерального Канцлера Германии Олафа Шольца посетить с визитом Узбекистан.
узбекистан
германия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/03/34565998_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8840dd07ed8edfa7817829f16f740a6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, германия
узбекистан, германия

Президент Узбекистана и Федеральный Канцлер Германии провели переговоры — подробности

08:47 03.05.2023 (обновлено: 08:52 03.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана и Федеральный Канцлер Германии провели переговоры
Президент Узбекистана и Федеральный Канцлер Германии провели переговоры - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Стороны отметили двукратный рост взаимного товарооборота и числа совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал свой визит в Германию с переговоров с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Узбекистан видит в Германии надежного и стратегического партнера, обе страны связывают глубокие исторические корни. В последние годы узбекско-германские отношения динамично развиваются по всем направлениям, отметили в ходе встречи.
"С удовлетворением отмечен двукратный рост взаимного товарооборота и числа совместных проектов. Объем германских инвестиций в экономику Узбекистана достиг 5,5 миллиарда долларов, из них 4 миллиарда были привлечены за последние несколько лет. Дана высокая оценка состоявшемуся в рамках визита совместному бизнес-форуму, по итогам которого достигнуты договоренности о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на 9 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
Речь идет о кооперации в области "зеленой" энергетики, добывающей, химической, фармацевтической отраслях, модернизации транспортной инфраструктуры, цифровизации сельского хозяйства, инноваций и других приоритетных направлениях.
"В целях поддержки проектов немецких компаний в Узбекистане, достигнута договоренность о полномасштабном партнерстве с банком KfW, Дойче-банком и Германским обществом по международному сотрудничеству", — сообщает пресс-служба главы государства.
Выражена готовность Правительства Германии к дальнейшей поддержке вступления Узбекистана в ВТО и скорейшего подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом.
Подчеркнута важность продолжения политического диалога. Стороны приветствовали подписание в ходе визита Межправительственной декларации об углублении многопланового сотрудничества
Олаф Шольц поддержал новую региональную политику Узбекистана по созданию в Центральной Азии атмосферы дружбы и взаимного доверия, углублению интеграции в регионе.
Достигнута договоренность о запуске диалоговой площадки в формате "Германия – Центральная Азия".
Обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, в том числе в контексте ситуации в Афганистане.
Подтверждена необходимость продолжения гуманитарных проектов, в том числе через возможности логистического хаба и Образовательного центра для афганской молодежи в городе Термезе.
Особое внимание уделено вопросам развития транспорта и логистики. Стороны согласились развивать Транскаспийский коридор, который позволит сформировать эффективный маршрут, соединяющий регион Центральной Азии с Европой.
С удовлетворением отмечалась насыщенная культурно-гуманитарная повестка. Германская сторона дала высокую оценку открывающейся в эти дни в городе Берлине уникальной выставке культурного наследия Узбекистана.
Стороны приветствовали растущий в Узбекистане интерес к изучению немецкого языка. Достигнута договоренность о техническом содействии Правительства Германии расширению изучения немецкого языка в регионах страны.
В целом в рамках визита подписано 16 межправительственных и межведомственных документов в сферах экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций.
В конце встречи глава нашего государства пригласил Федерального Канцлера Германии Олафа Шольца посетить с визитом Узбекистан.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0