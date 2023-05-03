Президент Узбекистана и Федеральный Канцлер Германии провели переговоры — подробности
08:47 03.05.2023 (обновлено: 08:52 03.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана и Федеральный Канцлер Германии провели переговоры
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны отметили двукратный рост взаимного товарооборота и числа совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал свой визит в Германию с переговоров с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Узбекистан видит в Германии надежного и стратегического партнера, обе страны связывают глубокие исторические корни. В последние годы узбекско-германские отношения динамично развиваются по всем направлениям, отметили в ходе встречи.
"С удовлетворением отмечен двукратный рост взаимного товарооборота и числа совместных проектов. Объем германских инвестиций в экономику Узбекистана достиг 5,5 миллиарда долларов, из них 4 миллиарда были привлечены за последние несколько лет. Дана высокая оценка состоявшемуся в рамках визита совместному бизнес-форуму, по итогам которого достигнуты договоренности о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на 9 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
Речь идет о кооперации в области "зеленой" энергетики, добывающей, химической, фармацевтической отраслях, модернизации транспортной инфраструктуры, цифровизации сельского хозяйства, инноваций и других приоритетных направлениях.
"В целях поддержки проектов немецких компаний в Узбекистане, достигнута договоренность о полномасштабном партнерстве с банком KfW, Дойче-банком и Германским обществом по международному сотрудничеству", — сообщает пресс-служба главы государства.
Выражена готовность Правительства Германии к дальнейшей поддержке вступления Узбекистана в ВТО и скорейшего подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом.
Подчеркнута важность продолжения политического диалога. Стороны приветствовали подписание в ходе визита Межправительственной декларации об углублении многопланового сотрудничества
Олаф Шольц поддержал новую региональную политику Узбекистана по созданию в Центральной Азии атмосферы дружбы и взаимного доверия, углублению интеграции в регионе.
Достигнута договоренность о запуске диалоговой площадки в формате "Германия – Центральная Азия".
Обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, в том числе в контексте ситуации в Афганистане.
Подтверждена необходимость продолжения гуманитарных проектов, в том числе через возможности логистического хаба и Образовательного центра для афганской молодежи в городе Термезе.
Особое внимание уделено вопросам развития транспорта и логистики. Стороны согласились развивать Транскаспийский коридор, который позволит сформировать эффективный маршрут, соединяющий регион Центральной Азии с Европой.
С удовлетворением отмечалась насыщенная культурно-гуманитарная повестка. Германская сторона дала высокую оценку открывающейся в эти дни в городе Берлине уникальной выставке культурного наследия Узбекистана.
Стороны приветствовали растущий в Узбекистане интерес к изучению немецкого языка. Достигнута договоренность о техническом содействии Правительства Германии расширению изучения немецкого языка в регионах страны.
В целом в рамках визита подписано 16 межправительственных и межведомственных документов в сферах экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций.
В конце встречи глава нашего государства пригласил Федерального Канцлера Германии Олафа Шольца посетить с визитом Узбекистан.