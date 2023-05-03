https://uz.sputniknews.ru/20230503/ssha-voyna-promyshlennost-slabost-postavki-orujiye-ukraina-bloomberg-statya-34589071.html

В США признали свою главную слабость

В США признали свою главную слабость

Bloomberg: КНР может воспользоваться слабостью США в случае войны.

2023-05-03T17:41+0500

2023-05-03T17:41+0500

2023-05-03T17:41+0500

сша

украина

боеприпасы

оружие

в мире

китай

россия

поставки

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Конфликт на Украине продемонстрировал всему миру слабость военной промышленности США, которой может воспользоваться Китай, сообщает РИА Новости со ссылкой на обозревателя Хала Брэндса.Об этом журналист написал в статье для американского информационного агентства Bloomberg.Автор статьи сетует на то, что США превратились из державы, производящей оружие в больших количествах, в страну, которая с трудом может поддерживать Украину в конфликте с Россией.Брэндс утверждает, что изменения в экономике Соединенных Штатов после Холодной войны, а также снижение военных расходов ослабили военно-промышленный комплекс страны. Кроме того, стратегия Вашингтона по производству высокотехнологичного оружия в небольших количествах означает, что у США быстрее заканчивается тот или иной вид вооружения.Эту проблему усугубляет украинский конфликт, поскольку постсоветская республика гораздо быстрее расходует американские боеприпасы и оружие, чем США может их восполнить.Если Вашингтон не решит свою проблему с военно-промышленным комплексом, то Соединенные Штаты не только не смогут удержать Китай от начала войны с Америкой, но и победить в ней, уверен журналист.Ранее Bloomberg сообщал, что американский военно-промышленный комплекс страдает от нехватки конкуренции и отсутствия потенциала роста, которые нужны, для готовности США участвовать в крупных военных конфликтах.Читайте также: США хотят помешать военному альянсу России и Китая

украина

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россия

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