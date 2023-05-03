https://uz.sputniknews.ru/20230503/ssha-xotyat-pomeshat-voennomu-alyansu-rossii-i-kitaya-34579391.html

США хотят помешать военному альянсу России и Китая

США хотят помешать военному альянсу России и Китая

Для этого Штаты будут делать все возможное, заявил начальник Генштаба Милли

2023-05-03T13:07+0500

2023-05-03T13:07+0500

2023-05-03T13:48+0500

в мире

сша

россия

китай

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Соединенные Штаты Америки будут делать все возможное, чтобы помешать стратегическому военному альянсу России и Китая. Такое заявление сделал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, сообщает РИА Новости.Как отметил Милли, власти США видят сближение Москвы и Пекина и намерены не допустить "геостратегического, политического и военного" союза против своей страны.Он также подчеркнул, что в отличие от периода холодной войны, когда США противостояли Советскому Союзу, сейчас в мире существуют три "великие силы": США, Россия и Китай.По оценкам генерала, подобный "трехполярный мир" является значительно более сложным для управления.Читайте также: В США сравнили положение дел в России, ЕС и на Украине

россия

китай

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