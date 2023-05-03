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США хотят помешать военному альянсу России и Китая
США хотят помешать военному альянсу России и Китая
Для этого Штаты будут делать все возможное, заявил начальник Генштаба Милли
2023-05-03T13:07+0500
2023-05-03T13:07+0500
2023-05-03T13:48+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Соединенные Штаты Америки будут делать все возможное, чтобы помешать стратегическому военному альянсу России и Китая. Такое заявление сделал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, сообщает РИА Новости.Как отметил Милли, власти США видят сближение Москвы и Пекина и намерены не допустить "геостратегического, политического и военного" союза против своей страны.Он также подчеркнул, что в отличие от периода холодной войны, когда США противостояли Советскому Союзу, сейчас в мире существуют три "великие силы": США, Россия и Китай.По оценкам генерала, подобный "трехполярный мир" является значительно более сложным для управления.Читайте также: В США сравнили положение дел в России, ЕС и на Украине
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сша америка председатель комитета начальников штабов вооруженных сил марк милли заявление стратегический военный альянс москва россия пекин китай
США хотят помешать военному альянсу России и Китая
13:07 03.05.2023 (обновлено: 13:48 03.05.2023)
Для этого Штаты будут делать все возможное, заявил начальник Генштаба Милли
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik
. Соединенные Штаты Америки будут делать все возможное, чтобы помешать стратегическому военному альянсу России и Китая. Такое заявление сделал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, сообщает РИА Новости
.
"Не в интересах США увидеть формирование стратегического военного альянса России и Китая, и мы будем делать все возможное, чтобы убедиться, что этого не произойдет", — заявил он в интервью журналу Foreign Affairs.
Как отметил Милли, власти США видят сближение Москвы и Пекина и намерены не допустить "геостратегического, политического и военного" союза против своей страны.
Он также подчеркнул, что в отличие от периода холодной войны, когда США противостояли Советскому Союзу, сейчас в мире существуют три "великие силы": США, Россия и Китай.
"Все имеют значительный присущий потенциал мощи в своем населении, экономиках и конечно в военном (отношении). Все три имеют значительные ядерные арсеналы", — добавил он.
По оценкам генерала, подобный "трехполярный мир" является значительно более сложным для управления.