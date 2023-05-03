https://uz.sputniknews.ru/20230503/transafganskaya-jeleznaya-doroga-proyekt-otsutstviye-finansirovaniya-spetspredstavitel-rf-afganistan-zamir-kabulov-34579249.html

Проект Трансафганской железной дороги пока остается на бумаге

Проект Трансафганской железной дороги пока остается на бумаге

Спецпредставитель РФ: При наличии у инициаторов проекта необходимых финансовых ресурсов найдутся российские компании, которые проявят к нему интерес.

2023-05-03T13:40+0500

2023-05-03T13:40+0500

2023-05-03T13:53+0500

трансафганская железная дорога

проект

строительство

финансирование

россия

афганистан

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Проект строительства Трансафганской железной дороги, которая соединит страны Европы с Южной Азией, пока не реализуют из-за отсутствия финансов, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.При этом он выразил уверенность, что при наличии у инициаторов этого "дорогостоящего" проекта необходимых финансовых ресурсов "найдутся российские компании, которые проявят интерес к участию в нем, поскольку речь идет не только о прокладке железной дороги, но и о поставке локомотивов, подвижного парка, для чего у России есть все возможности".Россия впервые участвовала в обсуждении строительства новой железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар с выходами к портам Пакистана в 2018 году. Речь шла о строительстве железнодорожной магистрали в 573 километра, большая часть которой пройдет по территории Афганистана. Планировалось, что она свяжет Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и другие государства Юго-Восточной Азии.Окончательной договоренности о реализации этого проекта достигли в феврале 2021 года, когда президентом Афганистана был Ашраф Гани.Строительство новой железной дороги, рассчитанное на пять лет, собирались начать в сентябре 2021 года, но после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан"** этот проект заморозили. ** Находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также: Узбекистан продлил железнодорожное соглашение с Афганистаном

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