https://uz.sputniknews.ru/20230213/uzbekistan-prodlil-jeleznodorojnoe-soglashenie-s-afganistanom--32212161.html
Узбекистан продлил железнодорожное соглашение с Афганистаном
Узбекистан продлил железнодорожное соглашение с Афганистаном
Узбекская компания будет управлять дорогой еще два года.
2023-02-13T14:10+0500
2023-02-13T14:10+0500
2023-02-13T14:10+0500
политика
узбекистан
соглашение
афганистан
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ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Вчера Ташкент и Кабул подписали новый договор об управлении железной дорогой Хайратон – Мазари-Шариф в Афганистане до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекские железные дороги".Еще одним пунктом соглашения стала подготовка афганских железнодорожных специалистов. Кроме того, стороны договорились ускорить совместное восстановление доставки грузов до станции Мазари-Шариф.Напомним, в 2010 году "Узбекские железные дороги" завершили строительство дороги Хайратон - Мазари-Шариф в Афганистане. Её протяженность составила 75 километров, а стоимость достигла $129 млн.В 2011 году компания создала дочернее предприятие "Согдиана транс" для управления и обслуживания дороги.За десять лет работы "Согдианы транс" контракт неоднократно продлевали.Читайте также:Грузовые перевозки в Афганистан возобновилисьУзбекистан обсуждает с Россией использование трансафганского коридора
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узбекистан продлил железнодорожное соглашение с афганистаном афганистан перевозки восстановили железнодорожное сообщение кабул ташкент сотрудничество талибы как новости новость
узбекистан продлил железнодорожное соглашение с афганистаном афганистан перевозки восстановили железнодорожное сообщение кабул ташкент сотрудничество талибы как новости новость
Узбекистан продлил железнодорожное соглашение с Афганистаном
Узбекская компания будет управлять дорогой Хайратон — Мазари-Шариф еще два года.
ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik.
Вчера Ташкент и Кабул подписали новый договор об управлении железной дорогой Хайратон – Мазари-Шариф в Афганистане до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба
АО "Узбекские железные дороги".
Еще одним пунктом соглашения стала подготовка афганских железнодорожных специалистов. Кроме того, стороны договорились ускорить совместное восстановление доставки грузов до станции Мазари-Шариф.
Напомним, в 2010 году "Узбекские железные дороги" завершили строительство дороги Хайратон - Мазари-Шариф в Афганистане. Её протяженность составила 75 километров, а стоимость достигла $129 млн.
В 2011 году компания создала дочернее предприятие "Согдиана транс" для управления и обслуживания дороги.
За десять лет работы "Согдианы транс" контракт неоднократно продлевали.