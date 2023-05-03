https://uz.sputniknews.ru/20230503/uzbekistan-deti-tantsy-ansambl-festival-dubay-oae-gran-pri-34568605.html

Юные танцоры из Узбекистана взяли гран-при в Дубае

Юные танцоры из Узбекистана взяли гран-при в Дубае

В международном хореографическом фестивале в ОАЭ соревновались более 200 танцоров из 6 стран.

2023-05-03T09:35+0500

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2023-05-03T09:35+0500

узбекистан

ансамбль

дети

танцы

награда

оаэ

дубай

фестиваль

культура

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Детский танцевальный коллектив из Узбекистана ”Жемчужина’’ завоевал гран-при международного хореографического фестиваля “Dance-Fest Dubai”, сообщает ИА “Дунё”.Их соперниками стали танцоры из Объединенных Арабских Эмиратов, России, Беларуси, Индии, Болгарии и Казахстана.В числе зрителей, которые пришли “поболеть” за участников — сотрудники дипмиссий зарубежных стран, соотечественники, находящиеся в ОАЭ, журналисты и блогеры.Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства "Dance-Fest Dubai" проходит с 29 апреля по 4 мая 2023 года.Читайте также: Узбекские музыканты отправятся на престижный конкурс в Россию

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